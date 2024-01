Operazione Multiutility: missione a Siena per allargare i ’soci’. E da Prato nuovi ingressi

Firenze, 27 gennaio 2024 – Il tema multiutility (il colosso dei servizi pubblici nato sotto l’ombrello di Alia con la partecipazione dei Comuni di Firenze, Empoli, Prato e Pistoia) rischia di diventare un vero e proprio tabù in questi mesi di campagna elettorale. Diviso il centrosinistra sulla possibile quotazione in Borsa, diviso il centrodestra con FdI a favore della nuova holding e con la Lega che rilancia la necessità della prevalenza pubblica («Giù le mani dall’acqua. Il Pd è una piovra che non esita a mercificare tutto» sottolineano i consiglieri regionali Giovanni Galli e Massimiliano Baldini).

L’altro giorno l’assessore comunale di Firenze Giovanni Bettarini ha evidenziato che sul famigerato sbarco a Piazza Affari "ancora non è stata presa una decisione, poi definiremo le alternative”. Si aspetta il piano di investimenti e la discussione nell’assemblea di Alia. Insomma, la frontiera è il piano industriale per accendere di nuovo il dibattito. Critica la Cgil, aperture da Cisl e Uil. Intanto le amministrazioni comunali più piccole si alleano: ha preso il via, ad esempio, il progetto per la costituzione di una holding che riunisca le partecipazioni societarie dei servizi pubblici degli 11 Comuni dell’area Empolese Valdelsa, le cui quote nelle partecipate pubbliche sono confluite nelle spa Alia e Asev.

L’obiettivo? Dotarsi di uno strumento di rappresentanza unitaria per gestire “unitariamente" le quote dentro la holding. Il vertice di Alia, lasciando alla politica un confronto finora infruttuoso o messo da una parte, sta continuando a lavorare, giorno dopo giorno. La squadra dell’ad Alberto Irace è pronta ad allargare la partecipazione nel colosso dei servizi. In primo piano Siena, ma anche Prato dove Gida Spa, la società pubblica privata (Comune, Confindustria Tn, Alia con l’8%), è vicina a confluire in toto nella Multiutility Alia.

L.C.

Siena, 27 gennaio 2024 – Il presidente di Alia Multiutility, Lorenzo Perra e, soprattutto, l’ad Alberto Irace, hanno scartabellato sul tavolo dei Comuni soci di Intesa spa, tutte le slides e i punti salienti del piano industriale e degli utili stimati nel prossimo decennio della holding pubblica dei servizi in Toscana. Erano nel contesto più complicato per loro, di fronte a 48 sindaci e amministratori di Comuni, la maggior parte dei quali refrattaria all’idea della multiutility a controllo pubblico. E irritata per lo strappo di Arezzo e di Coingas, che ha firmato con Prato un patto di sindacato per il conferimento delle quote di Estra in Alia. Perra e Irace hanno ripetuto i numeri ormai noti, il balzo in alto degli utili attesi, i vantaggi per i Comuni soci che avranno maggiori dividendi dalla gestione dei servizi della multiutility. E non vedranno finire una bella fetta degli utili delle società che finanzia un termovalorizzatore a Roma o un depuratore nel Lazio. Presidente e ad di Alia poi si sono alzati e hanno lasciato campo libero ai sindaci, la stragrande maggioranza della provincia di Siena, per assimiliare e decidere le strategie di Intesa.

Perché è stata una riunione importante? Perché Siena, tra le province che detengono quote importanti di Estra (il 25%, la stessa percentuale di Arezzo, mentre Prato ha il 39% e Ancona il 10), non ha gradito le fughe in avanti del presidente della holding dell’energia Francesco Macrì. Senza Estra, che ha chiuso i bilanci con un volume di affari vicino al miliardo e 800 milioni di euro, Alia non potrebbe aspirare al successo della quotazione in Borsa. E la Borsa resta lo strumento più conveniente, visto il livello dei tassi di interesse, per trovare i capitali necessari a fare gli investimenti per i servizi ambientali, idrici e per la gestione delle reti del gas e dell’energia.

I Comuni soci di Intesa sono pronti a scendere dall’Aventino e a ragionare sul conferimento del 25% delle quote di Estra nella multiutility. Arezzo e Coingas non l’hanno ancora fatto, ma visto il patto di sindacato, è solo questione di tempo. Così come il nodo del tempo sarà cruciale anche per i Comuni della provincia di Siena: 29 su 35 andranno al voto l’8 e 9 giugno. Perra e Irace hanno chiesto di fare in fretta, ma la cessione delle quote deve passare dai consigli comunali. E ci sono solo tre mesi di tempo prima del loro scioglimento.

Pino Di Blasio