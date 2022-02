In corso operazione antidroga tra La Spezia e Massa: arresti e sequestri

La Spezia, 21 febbraio 2022 - Una vasta operazione contro il narcotraffico è in corso in queste ore da parte della squadra mobile della Questura della Spezia, affiancata dal reparto anticrimine di Genova, tra la città della Spezia e Massa, e nei territori di Aulla e Licciana-Nardi in Lunigiana. Decine di uomini sul campo dalla mattina, in particolare nel quartiere Umbertino all'interno del centro storico della città ligure, e a cavallo del confine tra Liguria e Toscana.

L'operazione, che è ancora in svolgimento, avrebbe già portato ad arresti e al sequestro di diversi chilogrammi di sostanze stupefacenti, grazie all'utilizzo di unità cinofile. L'azione della Polizia dovrebbe concludersi entro la serata, i dettagli saranno resi noti martedì mattina in una conferenza stampa presso la Questura della Spezia.