Omicidio Ciatti: l’Italia accelera. Corsa con la Spagna, verdetto lampo

Cinzia, la madre di Niccolò Ciatti, sulla bara del figlio

Firenze, 22 febbraio 2023 – Motivazioni a tempo di record per la sentenza dell’omicidio di Niccolò Ciatti, il 22enne di Scandicci ucciso da un calcio alla testa sferrato sulla pista di una discoteca di LLoret de Mar, nell’agosto del 2017. A meno di due settimane dalla lettura del dispositivo - con cui l’imputato Rassoul Bissoultanov è stato condannato a 23 anni di reclusione -, i giudici della terza sezione della corte d’assise di Roma hanno comunicato di aver completato la stesura delle motivazioni. La famiglia Ciatti, con i propri legali Agnese Usai e Massimiliano Stiz, sta aspettando che la cancelleria del tribunale notifichi quelle pagine. Ma il loro contenuto, a questo punto, è secondario. Importante, invece, è la velocità con cui la giustizia italiana ha completato il suo primo grado. Non è un mistero che si sta consumando una gara fra Italia e Spagna per arrivare per primi al traguardo della conclusione del procedimento giudiziario. Dopo che i due Paesi non si sono trovati d’accordo sulla giurisdizione - nonostante il tentativo di mediazione di Eurojust, l’organo di giustizia europeo -, sarà il giudizio che diventa definitivo per primo a essere quello valido. La differenza, nonostante un’imputazione fotocopia, sta nella pena: i...