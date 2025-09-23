Oltre mille presenze al primo riofest di Tegoleto: appuntamento al 2026

Arezzo, 23 settembre 2025 – A ppuntamento al 2026 con la musica, l'arte, la cultura e la convivialità del riofest di Tegoleto . L'edizione inaugurale del nuovo festival è andata in archivio con un bilancio particolarmente positivo con oltre mille persone che, dal pomeriggio alla tarda notte, hanno affollato e animato i vicoli, le piazze ei locali del piccolo paese della Valdichiana che, per un giorno, è diventato un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto.

Talk, concerti, spettacoli dal vivo e stand enogastronomici hanno scandito una giornata intensa e partecipata che ha visto alternarsi artisti emergenti e ospiti di richiamo, momenti di riflessione e occasioni di festa collettiva. Il variegato programma pensato dall'Associazione Comunità & Tegoleto APS ha permesso di coinvolgere pubblici di tutte le età, unendo sensibilità e linguaggi diversi con l'ambizione di configurare Tegoleto come un nuovo punto di riferimento per eventi culturali e musicali nel territorio aretino, valorizzando le energie locali e aprendo nuove prospettive di crescita per il futuro. «Siamo davvero soddisfatti di questa prima edizione - ha dichiarato il direttore artistico Alessandro Sacconi. - Il pubblico ha risposto con entusiasmo e ha dimostrato che ha desiderio di eventi che uniscano comunità, musica e cultura. Riofest è nato per questo: far incontrare persone, idee e passioni in un contesto accogliente e aperto. L'appuntamento è già per il 2026, con la seconda edizione che vogliamo rendere ancor più ricca e sorprendente».