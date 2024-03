Officina vigar2 dona cibo al canile di Arezzo

Arezzo, 16 marzo 2024 – Nel cuore della comunità di Arezzo, l'Autofficina Vigar 2 ha dimostrato ancora una volta di avere un grande cuore. Guidata dal suo proprietario Giorgio Gallorini, dal fratello Andrea e dal suo instancabile staff, l'officina ha organizzato una raccolta fondi davvero speciale quest'anno.

Vendendo il calendario dell'officina, ricco di immagini e storie dei loro servizi e del loro impegno, l' Autofficina Vigar 2 ha generosamente destinato l'intero ricavato per un nobile scopo.

Oggi, in una toccante dimostrazione di solidarietà, sono stati al canile Enpa di Arezzo per donare cibo ai cani e ai gatti bisognosi che vi trovano rifugio.

Quest'atto di altruismo non solo riflette l'impegno continuo di Giorgio e Andrea e del suo team verso la comunità, ma anche il loro amore e la loro preoccupazione per gli amici a quattro zampe che hanno bisogno di sostegno.

Il canile Enpa di Arezzo, che svolge un lavoro prezioso nel fornire cure e amore agli animali abbandonati, ha ricevuto con gratitudine questa donazione che contribuirà a garantire il benessere e la felicità dei suoi ospiti pelosi.

Parlando dell'iniziativa, Giorgio Gallorini ha sottolineato l'importanza di aiutare coloro che non possono parlare per sé stessi, aggiungendo che l' Autofficina Vigar 2 è impegnata a continuare a sostenere cause significative nella comunità.

La generosità dimostrata non solo lascia un'impronta positiva nella comunità di Arezzo, ma serve anche da esempio ispiratore per altre imprese e individui, dimostrando che anche le azioni più piccole possono avere un impatto significativo nelle vite degli altri.