Firenze, 6 gennaio 2022 - "Quando si fissano le regole dovrebbero essere uguali per tutti" e per questo "io avrei esteso l'obbligo" della vaccinazione anti Covid "a tutte le fasce di età", ma "le posizioni di alcune forze politiche hanno frenato" l'azione del governo, "comunque è un passo avanti".

Così questa mattina, intervenendo a 'Buongiorno Regione' su Rai3, in collegamento dall'hub vaccinale di Firenze, il presidente della Toscana Eugenio Giani commenta le nuove norme anti Covid decise dal governo che introducono l'obbligo del vaccino per tutti gli over 50. Giani ha ribadito che i no vax "appesantiscono ospedali, terapie intensive e tamponi", sostenendo che "oggi c'è un dovere di comunità e chi non è vaccinato deve vaccinarsi".