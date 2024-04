Nuovo padiglione CRT a Terranuova

Arezzo, 6 aprile 2024 – La CRT potenzia e qualifica le sue attività in Valdarno. Il 9 aprile verrà inaugurata la ristrutturazione dell’ex padiglione Forlanini al numero 2 di via Donizetti a Terranuova Bracciolini. La Clinica lo ha acquistato dal Comune di Terranuova e dopo i lavori di ristrutturazione che hanno richiesto 6 mesi, è adesso in grado di offrire una struttura di 270 metri quadrati che sarà utilizzata per ampliare le attività finora garantite a Terranuova. Quindi neuroriabilitazione, riabilitazione in seguito ad interventi chirurgici nonché ad interventi di traumatologia minore, prestazioni a rapporto diretto.

L’inaugurazione del 9 aprile sarà uno dei due passi in avanti che la CRT compie a Terranuova. Dal Comune ha infatti acquistato, nella stessa area, un secondo padiglione di dimensione analoga e del quale potrà disporre nel mese di luglio. Dopodichè inizieranno i lavori di adeguamento della struttura alle nuove funzioni sanitarie.

Alla cerimonia del 9 aprile, in programma alle ore 11 al numero 2 di via Donizetti interverranno l’assessore regionale alla salute, Simone Bezzini; il Presidente della Terza commissione regionale, Enrico Sostegni; il sindaco di Terranuova Bracciolini, Sergio Chienni; il Direttore generale della Asl Tse, Antonio D’Urso; la Direttrice della zona Valdarno dell’azienda sanitaria, Stefania Magi e la Presidente della CRT, Albarosa Fuccini.