Firenze, 23 dicembre 2021 – Covid, si cambia. La cabina di regia ha messo a punto una serie di nuove restrizioni per arginare l'aumento dei contagi. Allre 17 è previsto il consiglio dei ministri che approverà i provvedimenti. Ecco cosa cambia in Toscana.

Umbria, record assoluto di casi, 933 in un giorno

A Firenze e provincia 846 casi in un giorno, "Sarà un gennaio complicatissimo"

Torna l'obbligo delle mascherine all'aperto in tutta Italia. Sui mezzi di trasporto pubblici, nei cinema e nei teatri, allo stadio, scatta l'obbligo di indossare la Fpp2. Il governo sta valutando di introdurre prezzi calmierati per questo tipo di mascherine.

Fino al 31 gennaio estensione dell'obbligo di green pass rafforzato - dunque in possesso di vaccinati e guariti dal Covid - alla ristorazione al chiuso, anche al banco. Stop anche al consumo di cibi e bevande al chiuso, in cinema, teatri e allo stadio.

Le discoteche dovrebbero restare aperte a capodanno. O almeno questo è l'orientamento del governo, emerso durante la cabina di regia tra il premier Mario Draghi e le forze di maggioranza. Aperte, dunque, ma con un'accortezza in più dal 28 al 31 dicembre: aver fatto la terza dose di vaccino o presentarsi con l'esito di un tampone negativo.

Saltano le feste e gli eventi in piazza per fine anno che implichino assembramenti all'aperto. Il divieto andrà avanti fino al 31 gennaio.

Il governo starebbe valutando l'estensione del green pass rafforzato a piscine, palestre, centri termali e benessere e per le sale da bingo.

Altra misura al vaglio l'estensione delll'obbligo di vaccino a tutti i dipendenti della pubblica amministrazione. Al momento dei 3,2 milioni di dipendenti pubblici sono rimasti senza obbligo in 950mila. Per tutti gli altri - dipendenti della scuola, sanità, forze dell'ordine - l'obbligo vaccinale è già realtà.

Per consentire il ritorno in classe in sicurezza alla fine delle vacanze di Natale potrebbe esserci uno screening straordinario degli studenti. È una delle ipotesi, secondo diverse fonti, che sarebbe emersa nel corso della cabina di regia sul Covid e che dovrà essere decisa dal Consiglio dei ministri dopo che nella conferenza stampa di fine anno il presidente del Consiglio Mario Draghi ha escluso il prolungamento delle vacanze e ribadito che si farà di tutto per evitare la Dad. Ad occuparsi dello screening, dicono sempre le fonti, dovrebbe essere il commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo.