Nuove Acque mette in guardia dai falsi tecnici

Arezzo, 13 luglio 2023 – Nuove Acque, il gestore del servizio idrico integrato nell’area dell’Alto Valdarno con sede ad Arezzo, informa i cittadini che nessun tecnico della società viene inviato nelle abitazioni senza adeguato preavviso. La competenza dei propri tecnici non va oltre il contatore e, solitamente, l’accesso all’abitazione si rende necessario solo nel caso in cui lo stesso sia collocato all’interno della stessa e unicamente per le esigenze di lettura e/o interventi tecnici. E’ bene quindi diffidare da coloro i quali si presentano alla porta di casa con la scusa di effettuare un controllo sulla potabilità o sulla qualità dell’acqua o sulla regolarità dei pagamenti.

Si raccomanda sempre di invitare l’operatore (o il presunto tale) a esibire il proprio tesserino di riconoscimento, tramite il quale sarà possibile verificare le generalità dello stesso, contattando il numero verde aziendale 800/191919. Contattando la società sarà anche possibile verificare che il controllo sia stato effettivamente programmato. Se le generalità del tecnico non saranno confermate, sarà opportuno contattare immediatamente le autorità competenti per denunciare il fatto.