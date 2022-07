Nuova variante indiana Covid, il presidente Dattolo: "È più contagiosa del morbillo"

Firenze, 6 luglio 2022 - Torna l'incubo contagi Covid in tutta Italia e anche a Firenze. Se al momento è la diffusione di Omicron 5 la principale responsabile dell'impennata di casi, nella comunità scientifica sta creando preoccupazione la scoperta di una nuova sottovariante, la BA.2.75 identificata in India e in altri Paesi.

Le analisi sono in corso, ma secondo Pietro Claudio Giovanni Dattolo, presidente dell'Ordine dei medici di Firenze, questa mutazione potrebbe essere molto contagiosa. “Quasi più del morbillo. Sarà difficile sfuggire” sottolinea Dattolo. La BA.2.75 potrebbe avere una capacità di bucare le difese immunitarie mai vista prima: secondo alcune indagini, un infetto rischierebbe di contagiare fino a 20 persone. Rispetto alla 'sorella maggiore' Omicron 2 (BA.2), la nuova sottovariante "ha 8 mutazioni aggiuntive" sulla proteina Spike, illustra Ulrich Elling, biologo molecolare dell'Institute of Molecular Biotechnology (Imba) di Vienna. Un numero ritenuto significativo dagli esperti rispetto a quanto osservato in altre sottovarianti (per esempio in BA.5 sono 3).

Ma quali sono i sintomi? Mal di testa, perdita del gusto e dell'olfatto, mal di orecchio, raffreddamento. “Purtroppo però – riprende Dattolo – sembra possa portare conseguenze anche più serie come la polmonite”. Quindi il presidente dell'Ordine dei Medici di Firenze invita tutti alla massima prudenza: “Bisogna fare attenzione soprattutto alle persone fragili. Il mio consiglio è di continuare a portare la mascherina soprattutto nei luoghi chiusi e anche in quelli all'aperto, nel caso fossero affollati”. “Tanti medici e infermieri si stanno infettando – conclude Dattolo -. Non bisogna assolutamente abbassare la guardia”.

Anche oggi, 6 luglio, in Toscana i contagi sono molto alti, visto il numero di test effettuati. I nuovi positivi sono 5.560, secondo i dati forniti dalla Regione Toscana. In totale i test sono invece meno di 21.000, per l'esattezza 20.852, di cui 2.217 tamponi molecolari e 18.635 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è al 26,66% (81,7% sulle prime diagnosi).

Ieri, martedì 5 luglio, c'è stato un boom di contagi in Toscana: 7.930 nuovi casi. Era dal 3 febbraio 2022 che non si registrava un numero così alto, in quell'occasione i contagi furono 8.175 con 61mila tamponi processati.