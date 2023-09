Arezzo, 9 settembre 2023 – Nuova turnazione dei servizi nelle Farmacie Comunali di Arezzo. Densitometria Ossea Computerizzata, Elettrocardiogramma, Holter Cardiaco e Holter Pressorio sono i quattro esami sottoposti a periodica rotazione tra le otto farmacie per garantire prossimità agli abitanti di città e frazioni, con la nuova distribuzione che resterà attiva per quattro settimane da lunedì 11 settembre a sabato 7 ottobre. I diversi servizi potranno essere svolti in tempi rapidi, senza attese e con risultati affidabili, permettendo di monitorare il proprio stato di salute e di valutare, consultando un medico, eventuali percorsi di prevenzione o trattamento.

Il controllo dell’attività elettrica del cuore potrà essere svolto con l’Elettrocardiogramma presente alle farmacie “Campo di Marte”, “Fiorentina” e “San Leo”, o tramite la valutazione di ventiquattro ore dell’Holter Cardiaco alle farmacie “Campo di Marte”, “Giotto” e “Mecenate”, con i tracciati che verranno inviati e refertati da un centro cardiologico. Il benessere delle ossa potrà invece essere monitorato alla farmacia “Campo di Marte” con la Densitometria Ossea Computerizzata che, tramite onde a ultrasuoni al calcagno, permette di valutare cambiamenti qualitativi e quantitativi della struttura scheletrica, ottenendo utili indicazioni per la prevenzione dell’osteoporosi e per un eventuale adeguamento degli stili di vita. L’Holter Pressorio disponibile alle farmacie “San Giuliano” e “Ceciliano” permetterà infine di registrare la pressione arteriosa in maniera continuativa per l’intera giornata e di individuare eventuali anomalie.