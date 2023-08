Nuova funzionalità online per certificati in bollo grazie al collegamento tra portale PagoPA

Arezzo, 16 agosto 2023 – Il Viminale ha reso noto che dallo scorso 2 agosto 2023 è possibile richiedere sul portale web Anagrafe Nazionale (ANPR), un certificato in bollo, per se stesso o per un familiare, attraverso un semplice versamento online. Il servizio è disponibile anche per i cittadini residenti nel Comune di Castiglion Fiorentino grazie al collegamento tra l’area riservata di ANPR e PagoPA, la piattaforma di pagamenti della pubblica amministrazione.

“L’attivazione di questa nuova funzionalità – si legge nella nota del Ministero dell’Interno – consente di ottenere certificati anagrafici in bollo senza doversi recare direttamente allo sportello fisico, avvicinando così sempre di più i servizi della pubblica amministrazione ai bisogni del cittadino”.

Dopo l’ingresso nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (Castiglion Fiorentino è stato, nel dicembre 2017, il primo comune della provincia di Arezzo), e dopo l’inizio dell’erogazione della Carta d’Identità Elettronica, prosegue così il percorso di evoluzione dell’Ufficio Servizi Demografici.

Negli anni, infatti, l’Ufficio Servizi Demografici di Castiglion Fiorentino ha cambiato “veste” con la creazione di nuove postazioni di lavoro volte a tutelare maggiormente la privacy degli utenti che vi si rivolgono. Proprio questi interventi si sono resi necessari dopo l’avvio dei nuovi e delicati servizi che l’ufficio di piazza Verdi offre alla popolazione, come le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) relative al fine vita, le pratiche il divorzio, o come la raccolta e la registrazione delle dichiarazioni di volontà di organi e tessuti dei cittadini al momento del rinnovo o del rilascio della carta d’identità.