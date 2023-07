Nuova Farmacia Comunale “Trionfo”, giovedì 6 luglio l’inaugurazione

Arezzo, 5 luglio 2023 – Taglio del nastro della nuova Farmacia Comunale “Trionfo”. La storica farmacia n.2 è stata trasferita in un locale più moderno, accogliente, funzionale e facilmente raggiungibile in viale Colombo, con un importante investimento motivato dalla volontà di migliorare ulteriormente il servizio condotto in una zona strategica della città a poca distanza dall’ospedale San Donato e al centro di due quartieri densamente abitati quali San Donato e Saione.

All’inaugurazione saranno presenti Ennio Duranti (presidente Farmacie Comunali di Arezzo), Massimo Sisani (amministratore delegato Farmacie Comunali di Arezzo) e Monica Manneschi (assessore del Comune di Arezzo).

Lunedì 3 luglio era la data fissata sul calendario per l’apertura dei nuovi locali della farmacia che, fin dal 1970, aveva avuto sede in via del Trionfo e che è diventata un punto di riferimento per due quartieri densamente abitati quali San Donato e Saione. La vera e propria cerimonia di inaugurazione con il taglio del nastro alla presenza delle autorità cittadine è poi prevista per le 17.30 di giovedì 6 luglio.

Le Farmacie Comunali di Arezzo hanno messo in campo un significativo investimento per dotare la “Trionfo” di un ambiente più moderno, facilmente raggiungibile e funzionale allo sviluppo di un’attività che, al fianco della tradizionale dispensazione dei medicinali, prevede una gamma di prestazioni socio-sanitarie sempre più amplia, diversificata e all’avanguardia per stimolare l’educazione alla salute e per sviluppare il concetto di prevenzione. Il servizio continuerà a essere garantito dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 20.00, e il sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30, andando così a consolidare un ruolo di prossimità ai bisogni di territorio e cittadini come primo presidio sanitario. Nei nuovi locali in viale Colombo verrà anche rinnovato l’impegno come “Farmacia Oncologica” specializzata e qualificata nell’assistenza ai pazienti oncologici per garantire consulenze, suggerimenti e indicazioni per il loro percorso al di fuori del ricovero ospedaliero.