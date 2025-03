Novità sulla sanità, il punto di Vagnoli

Arezzo, 7 marzo 2025 – Il Sindaco Filippo Vagnoli, anche in qualità di Presidente della Conferenza dei Sindaci socio sanitaria del Casentino, fa il punto sui progetti e sulle novità che hanno ricadute immediate sulla vita dei cittadini, anche alla luce dell’incontro con il nuovo Direttore Generale della Usl dottor Marco Torre.

Vagnoli commenta: “L’incontro con il nuovo Direttore generale che saluto e a cui auguro un percorso proficuo e sereno, è stato molto importante per il futuro della sanità in Casentino. Innanzitutto è stata valutata e approvata la programmazione socio sanitaria di tutta la vallata. Un documento essenziale per il quale ringrazio, la direttrice del Distretto Marzia Sandroni e i suoi collaboratori e collaboratrici e tutti i comuni del Casentino per aver valorizzato nel tempo questa integrazione di servizi sanitari sul territorio insieme ai servizi sociali comunali. Integrazione che aiuta i cittadini e le famiglie nell’accesso ai servizi. Con il Direttore abbiamo inoltre discusso il punto sul centro diurno Alzheimer, un aspetto quanto mai necessario per il nostro territorio sul quale continueremo come conferenza dei sindaci, a sollecitare l’attivazione”.

Vagnoli parla anche dei grandi risultati ottenuti da questa concertazione tra Conferenza socio sanitaria dei sindaci e Usl: “E’ arrivato un grande risultato, ovvero la nuova TAC presso il centro diagnostico dell’Ospedale del Casentino. Questo è stato possibile grazie a una ampia concertazione tra Usl, il già Direttore generale D’Urso che aveva accolto le richieste dei sindaci, i professionisti interni e le istituzioni. Permane, tuttavia, il pro0blema del personale ospedaliero sul quale dobbiamo continuare a definire strategie di lungo corso. Su questo abbiamo nuovamente sollecitato la Regione Toscana affinchè metta ulteriori fondi su questo presidio ospedaliero e su quelli di area interna. Le aree interne hanno bisogno di ospedali forti e adeguati alle loro esigenze anche a fronte di una viabilità che appare ancora carente. Come conferenza dei sindaci continueremo in questo monitoraggio e soprattutto in questa concertazione attiva per avere servizi sempre adeguati ai bisogni del nostro territorio”.