"Non ho abbastanza fiato, non posso fare l'alcol-test", ma la 'scusa' aggrava la sanzione

Terni, 19 luglio 2023 - C'è chi, fermato dalla polizia stradale nell'ambito dei controlli del fine settimana, finge di non avere fiato per effettuare l'alcol-test: un atteggiamento che, ricorda la Questura, equivale a un rifiuto e comporta anche il sequestro del veicolo. Nei controlli contro il triste fenomeno delle “Stragi del sabato sera” effettuato lo scorso fine settimana, in particolare tra venerdì e sabato, sono state 45 le persone sottoposte al test alcoblow, 8 delle quali sono risultate positive. Otto, quindi, le contestazioni per guida in stato di ebbrezza, 6 delle quali per un valore alcolico tra lo 0.5 e 0.8 g/l, e 2, invece, penalmente rilevanti, per un tasso superiore allo 0,8 g/l. "Tra questi c’è anche chi scioccamente ha pensato di poterla fare franca, fingendo maldestramente di non avere abbastanza fiato per poter fare il rilevamento, comportamento che equivale a un rifiuto e implica la sanzione ulteriore del sequestro del veicolo" sottolinea la Questura di Terni.

Ste.Cin.