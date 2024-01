“Non ci casco”, giornata informativa a Badia al Pino contro le truffe agli anziani

Arezzo, 19 gennaio 2024 – È prevista sabato 20 gennaio, alle 15.30, nella Sala consiliare del Comune di Civitella in Val di Chiana una giornata informativa contro le truffe agli anziani alla quale saranno presenti il Sindaco Andrea Tavarnesi ed il Maresciallo Capo Antonio Bottiglieri, Comandante della Stazione Carabinieri di Badia al Pino.

L’attenzione alle truffe è infatti da sempre altissima da parte dell’Arma dei Carabinieri che da anni ormai sta portando avanti un’intensa campagna di sensibilizzazione per prevenire il vile fenomeno delle truffe ai danni degli anziani.

Si tratta di iniziative di rassicurazione sociale che tendono a consolidare il tradizionale rapporto di vicinanza dell’Arma ai cittadini, con particolare riguardo alle fasce più deboli ed ai più indifesi.

Ecco perché anche nelle aule consiliari come nei circoli ricreativi o nelle sedi delle associazioni di quartiere, i militari dell’Arma si muovono, in concerto con le altre Forze di polizia e con la collaborazione di Enti locali, per parlare con gli anziani, informarli sulle modalità attraverso le quali le truffe vengono attuate e fornire loro consigli mirati per difendersi.

Al termine di questi incontri, i partecipanti acquisiscono sempre più la consapevolezza di un concetto importante: quello della “sicurezza partecipata”, utile al fine di prevenire i reati ed a promuovere in modo sempre più proficuo l’indispensabile collaborazione con chi è impegnato a contrastarli.

“Si tratta di momenti divulgativi di fondamentale importanza - spiega il Sindaco Tavarnesi - in quanto saranno fornite ai partecipanti informazioni e consigli utili su come riconoscere ed evitare le più frequenti tecniche di raggiro”.