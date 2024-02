“Noi ragazzi siamo Estranei alla mafia” il format nelle scuole

Arezzo, 16 febbraio 2024 – Il Liceo “Vittoria Colonna” di Arezzo e l’Associazione “L’Arte di Apoxiomeno” hanno organizzato questo format dal titolo “Noi ragazzi siamo Estranei alla mafia”, da integrare con altre iniziative della Scuola.

Gli stessi studenti ci hanno chiesto di parlare di mafia per smuovere l’interesse dei giovani nei confronti di una realtà di fronte alla quale non si deve essere spettatori passivi, bensì sentinelle della legalità del futuro.

L’educazione alla legalità deve costruire non soltanto la premessa culturale indispensabile, ma anche un sostegno operativo quotidiano, affinché l’azione di lotta possa radicarsi saldamente nella conoscenza e nella cultura dei giovani e conseguire, così, risultati positivi e duraturi nella lotta al fenomeno della criminalità organizzata.

È necessario far in modo che si sviluppi la consapevolezza che valori come la dignità e la libertà vadano voluti e protetti.

Chiara Colosimo, presidente della commissione parlamentare bicamerale antimafia, recentemente ha dichiarato che: “La diffusione della cultura dell’antimafia deve iniziare dalle nuove generazioni”.

Raccogliamo volentieri il suo appello e lanciamo questo progetto che vedrà presenti attori e testimoni della recente lotta alla Mafia consapevoli che la più grande nemica della mafia è la conoscenza ed è per questo che con il presente format intendiamo mettere al corrente il più possibile i giovani dell’esistenza e della persistenza delle numerose organizzazioni criminali, non dimenticando l’altra eredita lasciataci da Paolo Borsellino: “Potrei anche morire da un momento all’altro, ma morirò sereno pensando che resteranno giovani come voi a difendere le idee in cui credono: ecco, in quel caso non sarò morto invano” (Siracusa 1990).

Il progetto ha lo scopo di portare all’attenzione, sia dei docenti che degli studenti, su quanto la mafia abbia inciso negativamente circa l’esistenza di singoli attori, ma soprattutto quanto essa sia stata determinante sul tessuto sociale che ha inquinato, offrendo, rispetto al fenomeno, una visione non solo personale ma Professionale ed Oggettiva.

L’obiettivo è quello di realizzare le condizioni per un confronto sul fenomeno che possa creare un dibattito per migliorare la conoscenza di tale fenomeno troppo spesso sottovalutato.

L’organizzazione del progetto dovrebbe essere suddivisa in un due macroaree, una squisitamente ESPERIENZIALE ed una a carattere SCIENTIFICO e dovrebbe coinvolgere gli studenti in un’ampia riflessione su quanto sentiranno e gli verrà raccontato.

Nello specifico racconto e analisi di varie situazioni e vicende che hanno posto i testimoni che hanno aderito al progetto di fronte ad un’amara realtà spesso all’attenzione dei media per casi privati o mediati: le storie devono vedere esclusivamente protagoniste le vittime della mafia.

Argomenti che sarebbe interessante sviluppare:

Individuare quali siano le aspettative sociali verso questo fenomeno;

Analizzare e descrivere il diverso punto di vista ed il differente approccio che spesso viene posto in essere anche dai media.

Sarebbe auspicabile creare un momento di confronto con i presenti, offrendo loro la possibilità di suggerire argomenti di approfondimento. Esternazione di aspetti esperienziali, familiari, privi di alcun fondamento scientifico, mirati e rendere più comprensibile la realtà del fenomeno mafioso.

Per tale motivo si è pensato di invitare:

• 24 febbraio 2024: Rosaria Costa, vedova di Vito Schifani, caduto, insieme ad altri suoi colleghi, nella strage di Capaci che uccise i Giudici Falcone e Morvillo;

• 1° marzo 2024: Il Prefetto Mario Mori e il Colonnello dei carabinieri De Donno, responsabili dei Ros dell’Arma dei carabinieri nel momento più caldo della lotta alla mafia;

• Aprile, data da definire; Monika Dobrowolska, vedova del sostituto Commissario della Polizia di Stato, Roberto Mancini, che per primo denuncio l’esistenza della “terra dei fuochi”;

• Aprile, data da definire: Vigili del fuoco di Firenze, intervenuti la notte dell’attentato di Via dei Georgofili;

• Maggio, data da definire: nell’ambito di un Convegno sulla lotta alla Mafia: Magistrati antimafia che chiuderanno il programma con un’informativa su quanto lo Stato ha organizzato dal punto di vista legislativo e penale per osteggiare il fenomeno; Don Tonino Palmese, già presidente Libera Campania, oggi Garante dei detenuti del Comune di Napoli; giornalista d’inchiesta e cronaca di Rai o Mediaset.

La giornata sarà curata dalla Dottoressa Ersilia Spena, procuratore della Repubblica, oggi al Ministero di Grazia e Giustizia.

Il progetto sarà organizzato dal Dott. Orazio Anania.

Gli incontri si terranno presso la Biblioteca del Liceo Vittoria Colonna e avranno una durata di due ore e prevederanno un dibattito finale.

Il progetto è supportato da Estra SPA, Falco Investigazioni di Arezzo, Audi Autocentri Giustozzi di Arezzo.