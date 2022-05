Addio a Nicola Zanda, si è battuto per salvare la cinta senese dall’estinzione

Siena, 9 maggio 2022 - È scomparso, dopo una lunga malattia, a soli 54 anni di Nicola Zanda, primo presidente del Consorzio di tutela della Cinta Senese. Tra i soci fondatori del Consorzio, nato alla fine dell’anno 2000, fondamentale è stato il suo contributo negli anni Novanta per il salvataggio dall’estinzione della Cinta Senese e la rinascita di questa pregiata razza ora conosciuta in tutto il mondo.

Nicola Zanda si è spento nella sua abitazione, lascia i due figli Dario e Sofia. Aveva frequentato il liceo classico Piccolomini e la notizia della sua scomparsa ha lasciato attoniti le tantissime persone che lo conoscevano. Imprenditore senese, appassionato allevatore, era proprietario della Fattoria "Il Colle", alle Ville di Corsano, nel territorio del comune di Monteroni d`Arbia. "Ancora lo ricordo in Piazza del Campo - ricorda l`attuale presidente del Consorzio, Daniele Baruffaldi - il 18 ottobre scorso quando gli allevatori di Cinta sono tornati in Piazza del Campo con i loro pregiati animali. In quell`occasione è voluto essere comunque presente, sebbene già sofferente per la malattia che lo ha precocemente strappato all`affetto dei suo cari e di noi tutti. Fino all`ultimo ci è stato vicino con i suoi preziosi consigli. Oltre che un appassionato e competente allevatore, perdiamo un amico su cui potevamo sempre contare".

