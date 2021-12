Firenze, 10 dicembre 2021 - L'allerta gialla della Regione Toscana è stata pienamente rispettata. La neve è scesa anche a quote piuttosto basse in alcune parti della regione, provocando fortunatamente non troppi disagi ma facendosi comunque ammirare. In certe zone vedere il manto bianco non è così consueto e le foto e i video sui social lo dimostrano.

Umbria, camion bloccato nella neve

Neve dunque anche a quote collinari a partire dalla mattina di venerdì in particolare in Lunigiana e nella zona di Pontremoli, con un leggero manto bianco che si è poi sciolto in giornata.

Problemi in Valdinievole

I vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di venerdì 10 dicembre per interventi di assistenza ad automobilisti in panne a causa la forte nevicata che ha interessato la parte alta della Valdinievole. In particolare sulla strada SP31, nel Comune di Massa e Cozzile dopo l'abitato di Cozzile, sono state recuperate alcune autovetture, che sprovviste di catene da neve, ostacolavano l'intera circolazione stradale, rischiando di uscire fuori dalla carreggiata.

Isola d'Elba

Neve anche all'Isola d'Elba, sulla sommità del Monte Capanne, che con i suoi 1019 metri è la vetta più alta dell'isola stessa. Sempre all'Elba, a Marciana, nella notte fenomeni di groupel, ovvero neve tonda, si sono avuti nella zona di Patresi, con alcune strade imbiancate.

Garfagnana

Neve anche in Garfagnana, in provincia di Lucca, dove le principali strade sono comunque percorribili. Segnalato nevischio anche sulla sommità del Monte Serra, in provincia di Pisa.

Provincia di Grosseto

Non è esente da precipitazioni nevose la provincia di Grosseto. Qui i paesaggi sono da fiaba, in particolare a Gerfalco, settecento metri di quota, frazione del comune di Montieri. A Gerfalco la neve ha fatto capolino già nella giornata di giovedì. Neve anche sull'Amiata: imbiancata Abbadia San Salvatore, con alcuni centimetri al suolo. Le previsioni parlano di altra neve che cadrà durante la giornata. In particolare proprio nelle province di Grosseto e Siena, a quote collinari quindi non sotto i 3-400 metri.

Stazioni sciistiche: Abetone

Inutile dire che gli appassionati dello sci esultano. All'Abetone ci si attende un grande weekend di sci. Ecco le piste aperte nel comprensorio dell'Abetone: Sprella, Jolly, Abetina, Celina Seghi, Passo d'Annibale, Raccordo Zeno 3 / Pulicchio, Stadio da Slalom, Monte Gomito, Raccordo Pulicchio / Zeno3, Stucchi, Zeno 2, Riva, Seghi, Zeno3, Campo Scuola Abetone, Coppi 1, Giulio Ferrari, Selletta. Scende la neve anche a Cutigliano, sempre per quanto riguarda l'Appennino pistoiese.