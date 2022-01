Firenze, 9 gennaio 2022 - Una domenica 9 gennaio all'insegna del maltempo. L'ultimo giorno ufficiale di vacanze natalizie lascia in dono temperature in picchiata e soprattutto neve. Non solo nei luoghi in cui ci si attenderebbe, come le località sciistiche dall'Abetone all'Amiata, ma anche, in maniera decisa, più a valle. Il tutto per una perturbazione di origine atlantica che si associa appunto a un abbassamento repentino delle temperature, dopo un Capodanno con invece valori record in positivo e un caldo davvero fuori stagione. Ma ecco la situazione, ricordando che per l'interno della Toscana sarà valida per tutto il giorno una allerta gialla per rischio neve.

Nevica in autostrada

Su alcuni tratti toscani dell'autostrada del Sole nevica. Fiocchi bianchi in mattinata tra il Valdarno e Monte San Savino. Nevica anche nel tratto fiorentino, in particolare all'altezza di Barberino del Mugello tra la stessa Barberino e Calenzano Sesto Fiorentino. Neve anche più su, tra Badia e Aglio, al confine con l'Emilia Romagna. Tra Valdarno e Monte San Savino sono possibili rallentamenti a causa del transito dei mezzi spazzaneve.

❄ #Neve in #A1 tra Badia e Aglio, tra Aglio e Calenzano-Sesto Fiorentino, tra Firenze Sud e Valdarno e tra Firenze Sud e Monte San Savino #viabiliTOS #meteo — Muoversi in Toscana (@muoversintoscan) January 9, 2022

Abetone

Tutto bianco nella località sciistica per eccellenza della Toscana. Le temperature oscillano tra i -5 e i -1. Aperta una buona parte delle piste. Per maggiori informazioni, tutte le aperture sono a questo link.

Monte Amiata

Si scia anche sull'Amiata, dove le temperature sono intorno ai due gradi. Tempo brutto anche qui. Aperta la sciovia Jolly con il relativo campo scuola. "Si avvisa che - si legge in un comunicato della società che gestisce gli impianti - in relazione alle favorevoli condizioni metereologiche, durante l’esercizio rimarrà in funzione l’impianto di innevamento artificiale. Ci scusiamo fin da ora per l’eventuale disagio dovuto sia alla caduta della neve prodotta dai generatori sia alla conseguente non eccelsa qualità della battitura del tracciato".

Le previsioni meteo

Ecco le previsioni meteo del Lamma in Toscana per la giornata di lunedì 10 gennaio: "Parzialmente nuvoloso o nuvoloso nella prima parte della giornata con addensamenti più consistenti sulle zone orientali associati a residue deboli nevicate in Appennino fino a 300 metri di quota (in particolare Alta Val Tiberina). Tendenza a schiarite sulla costa e poi anche altrove in serata". Martedì 11 gennaio la situazione andrà in netto miglioramento: "Sereno o poco nuvoloso salvo transito di velature e locali residui addensamenti".

