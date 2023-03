Neve oggi in Toscana: l’inverno si fa sentire, tante località imbiancate

Neve nel pomeriggio del 1 marzo nella zona di Vaglia, in provincia di Firenze (Fotocronache Germogli)

Firenze, 1 marzo 2023 – Il colpo di coda dell’inverno si fa sentire in Toscana. Come già accaduto, marzo comincia con una nevicata che ha interessato, nella giornata del 1 marzo, dapprima l’Appennino, che già in questi giorni era stato imbiancato.

Guarda le foto

Poi tante località anche a quote collinari, in particolare intorno a Firenze. Un abbassamento dunque delle temperature intorno allo zero che ha portato alle precipitazioni. Non ci sono state criticità, ma la circolazione stradale in diverse zone ha subìto qualche rallentamento. Ma ecco la situazione.

Fino a sessanta centimetri di neve all’Abetone. Dove si preannuncia un grande weekend di sci. Non ci sono criticità particolari per quanto riguarda la circolazione. Le strade sono percorribili con pneumatici da neve o catene. Le piste sono tutte aperte.

Anche sul Monte Amiata la neve è caduta copiosa. “Grazie alla neve caduta stanotte – dicono dal comprensorio - i gestori degli impianti hanno annunciato per le giornate di giovedì e venerdì 2 e 3 marzo 2023, la riapertura della sciovia Jolly, la sciovia Asso di Fiori e la Seggiovia Macinaie. Le piste aperte saranno Canalgrande, Canalgrande Macinaie, Direttissima e Campo scuola Jolly.

Le principali alture intorno a Firenze sono tutte imbiancate: Monte Morello, Montesenario e il passo della Consuma offrono in queste ore un paesaggio da fiaba. Leggi tutti gli aggiornamenti sulla situazione in provincia di Firenze