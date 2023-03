Neve sulle le colline di Firenze: strade imbiancate. Ecco dove

Maltempo in Toscana, neve su Amiata e Appennino. Pioggia e vento nel resto della regione

Firenze, 1 marzo 2023 – La neve ha imbiancato le colline di Firenze. Le precipitazioni sono iniziate nella tarda mattinata di oggi, 1 marzo, e sono continuate fino al pomeriggio inoltrato.

Neve: dove a Firenze

La via Bolognese, che collega Firenze col Mugello, all’altezza di Pratolino era ricoperta di un manto bianco. Anche l’altra strada che unisce il capoluogo Toscano col Mugello, detta ‘via Faentina’, era imbiancata all'altezza dell’Olmo. Come bianco era Monte Morello che sovrasta i Comuni di Sesto Fiorentino, Calenzano e Vaglia.

Per gli automobilisti non ci sono stati particolari disagi anche per l’immediato intervento dei mezzi spalaneve.

Neve: dove in Toscana

Prosegue dunque, come da previsioni meteo, l’ondata di maltempo in Toscana. Più in generale la neve è caduta sui rilievi dell’Appennino, del Monte Amiata e del Pratomagno. Fiocchi bianchi localmente fino a 600 metri. E se le montagne si risvegliano innevate nel resto della regione è la pioggia a caratterizzare questo inizio di marzo.

Neve all’Abetone

Le generose nevicate di questi giorni allungano la stagione bianca nel comprensorio sciistico di Abetone e Val di Luce, dando continuità alle presenze.