"Nessuno" c’è. Presentazione a Giunti Odeon

Uscito da pochi giorni ha destato subito interesse, oggi a "Giunti Odeon" a Firenze la presentazione del libro "Nessuno", lettura originale dei delitti del Mostro di Firenze, firmata Eugenio Nocciolini e Edoardo Orlandi.

"Nessuno" è un’opera di finzione con cui gli autori per la prima volta provano a dare voce ai protagonisti di una vicenda drammatica lunga 17 anni attraverso una narrazione corale in cui a prendere la parola sono coloro che si sono trovati travolti dagli eventi, le vittime ma anche i parenti, gli amici, i giornalisti, gli inquirenti, persone normali, la cui vita è stata interrotta brutalmente o irreparabilmente deviata. All’interno del libro non c’è la volontà di dare risposte, di seguire piste, ma soltanto il tentativo di restituire umanità laddove è stata cancellata, spiegano gli autori.

Il libro nasce dal progetto di un podcast indipendente, dallo stesso titolo "Nessuno", che ha avuto un grande successo ed è stato apprezzato anche in versione teatrale.

Oggi Edoardo Orlandi, avvocato penalista, criminologo ed Eugenio Nocciolini, attore teatrale e drammaturgo ne parlano con Iacopo Gori, caporedattore del Corriere della Sera. Appuntamento in piazza Strozzi alle 18,30.