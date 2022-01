Massa Carrara, 28 gennaio 2022 - Hanno raccolto tutte le storie in cui la disperazione della solitudine ha reso insopportabile la morte, per chi ha lasciato la vita e per chi non ha potuto essergli accanto. Anziani ma non solo. Un dossier straziante allegato all’appello di due medici di Massa indirizzato a Regione e Asl Toscana Nord Ovest.

Un dossier che dovrebbe convincere a cancellare quelle regole restrittive che, di fatto, impediscono ai familiari di rendere meno strazianti gli ultimi momenti di vita dei ricoverati nei reparti ospedalieri. L’appello lo hanno lanciato Marco Leorin, medico del pronto soccorso di Massa, e Alberto Rutili, anestesista in pensione, e già molti altri operatori sanitari e volontari lo hanno sottoscritto.

Se greenpass rinforzato e tamponi consentono oggi una vita quasi normale, se vaccini e presidi anticontagio permettono di proteggersi, sostengono i medici, lasciare che i malati muoiano soli in ospedale si può e si deve evitare.