Nella settimana dedicata alla salute della donna la Diabetologia del San Donato di Arezzo promuove “Diabete e donna”

Arezzo, 18 aprile 2023 – Nella settimana dedicata alla salute della donna la UOC Diabetologia ha deciso di organizzare un incontro aperto a tutta la cittadinanza per discutere delle caratteristiche della cura del diabete in tutte le fasi della vita della donna e toccando tutti gli aspetti, che vengono affrontati dal team multidisciplinare (medico-infermiere-dietista-psicologo). L’appuntamento è per giovedì 20 aprile alle ore 15.00 presso l’Auditorium Pieraccini ed è un’occasione per tutte le donne di conoscere a 360 gradi gli aspetti di prevenzione della malattia legati ai corretti stili di vita. “Esistono delle differenze tra uomini e donne, anche per quanto riguarda la patologia del diabete-spiega la dottoressa Alessia Scatena direttrice Uoc Malattie Metaboliche e Diabetologia di Arezzo-Ad esempio, anche se le donne hanno un’incidenza minore della malattia, purtroppo presentano una maggiore possibilità di sviluppare complicanze legate alle malattia. Le difficoltà riguardano la capacità di mantenere un buon controllo glicemico e di tenere sotto controllo gli altri fattori di rischio cardiovascolare. Gli ormoni possono incidere su questo rischio anche modificando la distribuzione del grasso corporeo: l’obesità addominale aumenta il rischio di malattie cardiovascolari e questa condizione è più comune tra le donne che tra i maschi. Vari studi hanno dimostrato che l’obesità addominale è più frequente tra i soggetti con diabete di tipo 2, rispetto ai non diabetici e quasi doppia tra le donne con diabete, rispetto ai maschi con diabete. Tuttavia- conclude- occorre considerare che gli sforzi della medicina hanno portato ad una riduzione della mortalità per malattie cardiovascolari grazie ad un miglior controllo dei fattori di rischio e dell’introduzione di nuovi trattamenti. L’iniziativa organizzata dalla Diabetologia ha lo scopo di informare, sensibilizzare e aiutare ad avere un quadro complessivo dei corretti stili di vita per le persone diabetiche ma anche di prevenzione per tutte le donne”