Arezzo, 9 maggio 2025 – Nel giorno del Santo Patrono San Michele l’elezione del nuovo Papa Leone XIV. Una giornata storica per Castiglion Fiorentino

“Oggi si è scritta una pagina di storia anche per Castiglion Fiorentino visto la coincidenza tra l’elezione del Papa e le celebrazioni per il santo Patrono, San Michele Arcangelo”.

Sono queste le prime parole di S.E. Monsignor Andrea Migliavacca, vescovo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, ieri pomeriggio durante la processione per il Santo Patrono.

All’annuncio del “Habemus Papam” si è fermato in ascolto del nome del nuovo Santo Padre, Leone XIV, che è stato accolto da un caloroso applauso.

Ieri pomeriggio a Castiglion Fiorentino si è svolta una giornata importante che ha visto il coinvolgimento di tutta la cittadinanza attraverso le associazioni di volontariato intervenute, attraverso la banda ma anche e soprattutto attraverso le forze dell’ordine rappresentate, tra gli altri, anche dagli ufficiali in alta uniforme. Era presente anche il Prefetto di Arezzo, Clemente Di Nuzzo.

“Eravamo tutti in attesa, io ho saputo della fumata bianca mentre mi trovavo in viaggio in auto verso Castiglion Fiorentino. Poi nel cammino della processione, pregando già anche per il nuovo Papa, abbiamo conosciuto il nome, Robert Francis Prevost, Leone XIV. San Michele è una figura che è sempre stata rappresentata come custode, e in particolare custode della Chiesa. È l’Arcangelo che protegge la Chiesa dalle forze del male. È un santo legato anche alla vita del territorio, alla terra, alla tradizione popolare, un santo che arriva al cuore delle famiglie. Mi sembra significativo che in questa festa qui a Castiglion Fiorentino abbiamo accolto l’annuncio del nuovo Papa. Inviteremo sicuramente Leone XIV nella nostra Diocesi” ha aggiunto, poi, il Vescovo Andrea Migliavacca.

Al termine della Celebrazione Liturgica, per la prima volta, sono stati consegnati i ceri ai tre Rioni i quali, domenica prossima 11 maggio durante la Santa Messa delle ore 10 al Santuario della Madonna delle Grazie del Rivaio, alla quale è dedicata il Palio dei Rioni, li riconsegneranno personalizzati con i colori rionali. I ceri verranno poi accesi decretando così l’inizio del mese paliesco e alla fiamma viene dato simbolicamente il compito di illuminare i Rioni fino alla manifestazione cavalleresca.

“Fa piacere che lentamente si sta assistendo ad un riavvicinamento dei cittadini alla festa per il nostro Santo Patrono San Michele”, dichiara il Sindaco Mario Agnelli. “Ringrazio il Vescovo Mons. Andrea Migliavacca, S.E. il Prefetto Clemente Di Nuzzo, il Parroco Don Aimé, tutti i parroci del Vicariato, i Rioni, le associazioni, la Filarmonica e i cittadini onorari rappresentati dai Carabinieri e dalle forze dell’ordine in alta uniforme. È stata una giornata storica per Castiglion Fiorentino, e molto suggestivo è stato il momento in cui il Vescovo si è fermato sul sagrato della Chiesa di Sant’Agostino per una benedizione”, conclude Agnelli.