Nel 2023, il Comune di Castiglion Fiorentino ha liquidato i fornitori commerciali, in media, in meno di una settimana

Arezzo, 27 gennaio 2024 – Meno di una settimana: è questo l’arco temporale medio entro il quale, nel 2023 il Comune di Castiglion Fiorentino, ha liquidato i propri fornitori commerciali.

Un dato che assume maggior valore se analizzato alla luce della circolare n.1/2024 del 3 gennaio 2024, con la quale la Ragioneria Generale dello Stato ha fornito indicazioni in merito alle “Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni”. Nel dettaglio, la circolare fissa l’obbligo, da parte delle amministrazioni pubbliche, di assegnare obiettivi annuali funzionali al rispetto dei tempi di pagamento ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali.

In un percorso virtuoso iniziato già da alcuni anni, il Comune di Castiglion Fiorentino ha adottato un modus operandi che consente, grazie all’impegno di tutta la struttura amministrativa, un puntuale pagamento delle fatture commerciali, oltre che eccellenti risultati di risposta e tempestività verso i fornitori.

Proprio in questi giorni sono stati certificati, con apposito atto che verrà trasmesso alla Ragioneria dello Stato, la totale assenza di debiti versi fornitori al 31 dicembre 2023, il pagamento di fatture per oltre 8 milioni nel corso dello scorso anno, ma soprattutto un tempo medio di pagamento delle fatture in 6 giorni dalla ricezione, a fronte di una scadenza di legge prevista in 30 giorni.

“Nel corso degli ultimi anni abbiamo posto sempre maggior attenzione ai tempi medi di pagamento delle fatture commerciali consentendo al nostro ente di scalare posizioni nella ‘classifica’ della tempestività dei pagamenti da parte degli enti pubblici. I risultati raggiunti nel 2023 attestano un’ottima organizzazione interna e una continua attenzione verso le aziende che, in un momento economico complicato e caratterizzato da problemi di liquidità oltre che dall'aumento del costo delle materie prime e del denaro, hanno necessità di certezze anche relativamente ai tempi di riscossione” dichiara il vicesindaco con delega al bilancio Devis Milighetti.