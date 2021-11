Livorno, 17 novembre 2021 - Triste ammetterlo, ma non è una novità che Livorno sia un porto della ‘ndrangheta. In termini strettamente giornalistici potremmo dire che "tutto questo non fa notizia", confortati come siamo da decine di articoli di precedenti su maxisequestri di droga e arresti effettuati proprio qui, su queste banchine spazzate dal libeccio.

Da anni le inchieste della magistratura e i dossier delle associazioni (Fondazione Caponnetto e Libera su tutte) stanno evidenziando come lo scalo labronico sia diventato a pieno titolo una fondamentale base di sbarco delle cosche calabresi per i loro traffici di droga.

La novità, casomai, quella più cruda, è che a questo giro per la prima volta sono finiti in carcere anche tre livornesi: Massimo Antonini, Fabio Cioni e Mario Billi. Tre lavoratori portuali su cui gravano accuse pesantissime: avrebbero avuto il compito di facilitare l’accesso dei criminali calabresi in porto, sia per verificare l’arrivo dei carichi di cocaina, sia per portare gli stessi carichi fuori dallo scalo.

Un altro livornese, ora con obbligo di dimora, avrebbe invece avuto il compito di fornire appoggi logistici agli ’ndranghetisti in trasferta nella città dei Quattro Mori quando dovevano sovrintendere ai trasporti di cocaina.

Un business strutturato, insomma, con vertici, ufficiali e soldati. Si era ben sospettato, in passato, come la ’ndrangheta non potesse muoversi da sola in una terra “straniera“ e storicamente refrattaria alle infiltrazioni mafiose. Ma la forza del crimine organizzato è stata tanta e tale da prendere sempre più piede anche a Livorno e in tutta la Toscana, dove peraltro sono in corso inchieste anche su un altro business delle mafie: quello dei rifiuti.

Quest’ultima inchiesta ha portato all’esecuzione di oltre centio misure cautelari in tutta Italia. La genesi risale ai primi mesi del 2019, quando venne segnalata proprio a Livorno la presenza di presunti esponenti delle ’ndrine. Il 7 novembre di due anni fa vennero sequestrati in porto 266 panetti di cocaina per un valore di 15 milioni di euro. Erano nascosti in un carico di legname proveniente dall’America Latina, ovviamente. Il giorno dopo, sempre a Livorno, altro sequestro e altro colpo alle cosche: 164 panetti per un totale di 430 chili di cocaina.

Ieri all’alba, infine, le manette ai polsi dei tre portuali labronici.

Le grandi navi in arrivo dal Sudamerica sono lo scrigno galleggiante e colorato in cui viene nascosto il “tesoro della morte“ destinato a tutto il mercato europeo. Qui, a Livorno, sbarcano i container e da qui la cocaina raggiunge tutte le destinazioni del nostro continente. Livorno caput mundi. Ma ne faremmo volentieri a meno.