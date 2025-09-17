Le navi della Marina militare a Portoferraio, ecco perché

Portoferraio, 17 settembre 2025 – Due navi della Marina militare italiana, l’imponente “Trieste” di 230 metri, distintivo ottico L9890, la più grande unità d'assalto anfibio multiruolo mai costruita per la Marina militare italiana dal secondo dopoguerra ad oggi - e la “San Giusto”, prima e unica nave d'assalto anfibio (LPD) della classe San Giusto della Marina Militare italiana - hanno fatto il loro ingresso nella baia di Portoferraio questa mattina, a breve distanza una dall’altra, suscitando l’interesse della popolazione. Non erano stati venti di guerra a condurle all’isola d'Elba, bensì un appuntamento con le giovani leve dell’Accademia navale.

La nave Trieste a Portoferraio

Le due navi sono infatti arrivate in occasione dell'evento conclusivo dell’anno scolastico dell’Accademia navale, che si è tenuto stamani presso la Capitaneria di porto di Portoferraio. Si tratta di un appuntamento che solitamente vede la presenza della nave scuola Amerigo Vespucci, simbolo della marineria italiana e dell’Italia intera, che ogni anno include nella sua crociera d’addestramento di fine stagione anche un passaggio dall’isola d’Elba. La Vespucci questa volta non era disponibile dopo il suo impegno nel tour mondiale, e sono arrivate invece la nave ‘Trieste’ da La Spezia e la ‘San Giusto’ da Brindisi. della Marina Militare italiana, una piattaforma progettata per supportare operazioni di sbarco e proiezione di forza dal mare e sul mare in aree di crisi.

È stata consegnata alla Marina con una cerimonia a bordo nel dicembre del 2024 a Livorno, in occasione del giuramento allievi prima classe dell’Accademia navale, in presenza anche del Presidente della Repubblica.

La presenza delle due navi ha suscitato l'interesse della popolazione

Si tratta della più grande unità mai costruita per la Marina Militare dalla cantieristica nazionale. Con oltre 1000 posti letto, un ponte di volo di circa 230 metri e la capacità di condurre l'intero spettro delle operazioni anfibie proiettando e supportando un battaglione di 600 fucilieri. Il ponte garage dispone di 1.200 metri lineari destinati ad accogliere veicoli gommati e cingolati, sia civili che militari, consolidando il ruolo della nave come elemento strategico di supporto e versatilità.

Concepita come una Landing Helicopter Dock (LHD), combina diverse capacita operative, tra cui trasporto truppe, supporto logistico e operazioni aeree. È una dimostrazione del know-how industriale italiano e delle capacità dei cantieri navali nazionali nell'integrare sistemi complessi e innovativi.