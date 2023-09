Natale in anticipo: dopo il sequestro 38mila giocattoli donati a Caritas e Istituto degl’Innocenti

Firenze, 26 settembre 2023 – Un vero tesoro di giocattoli: ben 38mila! Un numero enorme di giochi sequestrati dalla Guardia di Finanza perché avevano marchi contraffatti che però

ella mattinata del 25 settembre, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza della Spezia e i funzionari del locale Reparto Antifrode dell’Ufficio delle Dogane hanno consegnato alla Caritas Diocesana e all’Istituto degli Innocenti di Firenze 38.000 giochi per bambini, sottoposti a sequestro in quanto recanti marchi contraffatti. Giocattoli che non avevano nessuna pericolosità, come invece capita talvolta, quindi oggetti validissimi che sarebbe stato un peccato buttare in discarica: sono stati tolti i marchi contraffatti e sono stati donati questa mattina.

Dopo il maxi sequestro la Finanza ha atteso la sentenza definitiva di confisca, così la polizia giudiziaria ha avanzato, anche in considerazione della delicata situazione economica italiana, una specifica richiesta all’autorità giudiziaria perché si potesse procedere alla donazione.

La consegna è avvenuta nella sede del comando provinciale della Guardia di Finanza alla presenza del colonnello Benedetto Labianca, comandante provinciale della Spezia, del direttore dell’Agenzia Dogane e Monopoli La Spezia Giovanni Cassone, del presidente dell’Istituto degli Innocenti di Firenze aria Grazia Giuffrida e del Direttore della Caritas don Luca Palei.