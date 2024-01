Nasconde nel motore dell’auto 18 involucri di cocaina

Arezzo, 26 gennaio 2024 – Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri del Radiomobile di Cortona, nell’ambito dei servizi preventivi e repressivi del traffico illecito di sostanze stupefacenti nel locale comune, al termine di un’attività di polizia giudiziaria, traevano in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, un cittadino straniero, senza fissa dimora.

Il predetto, a bordo di una fiat panda, intestata ad una ditta di autonoleggio, veniva intercettato e controllato dai carabinieri, la sua presenza anomala in quel territorio e il comportamento nervoso, insospettivano i militari che procedevano a perquisizione personale e veicolare, trovandolo in possesso di gr. 18 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, suddivisa in nr. 18 involucri di cellophane trasparente, occultati in un sacchetto, posto nella calandra del vano motore del veicolo; nonchè la somma di euro 440,00 in contanti ritenuto provento dello spaccio. La sostanza stupefacente ed il denaro venivano posti sotto sequestro penale.

La persona arrestata, concluse le formalità di rito, veniva posta in libertà ex art. 121 del d.lgs n. 271 del 1989, come disposto dall’ Autorità Giudiziaria.

Ciò si comunica nel rispetto dei diritti delle persone indagate, da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento - indagini preliminari - fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile, ed al fine di assicurare il diritto di cronaca costituzionalmente garantito.