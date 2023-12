Nasce l’Iiss Istituto Istruzione Secondaria Superiore “Città di Sansepolcro”

Arezzo, 12 dicembre 2023 – Il Borgo ha il suo nuovo polo scolastico. Si chiamerà IISS (Istituto Istruzione Secondaria Superiore) “Città di Sansepolcro”. E raggrupperà Liceo scientifico “Piero della Francesca”, Istituto tecnico “Luca Pacioli”, Liceo artistico “Giovagnoli”, Istituto professionale “Buitoni”. La decisione è scaturita al termine della conferenza zonale istruzione, convocata lunedi scorso nella sala consiliare di Palazzo delle Laudi dall’amministrazione comunale e presieduta dall’assessore Mario Menichella. Una riunione molto partecipata, data la presenza di istituzioni dell’intera vallata, dirigenti scolastici, rappresentanze dell’ufficio scolastico provinciale, organizzazioni sindacali di settore. E del Dirigente scolastico provinciale, dottor Roberto Curtolo, collegato in streaming. L’incontro, allestito in forma straordinaria all’indomani della delibera emessa dalla Giunta Regionale della Toscana in cui, di fatto, si sancisce la perdita di autonomia del Liceo artistico “Giovagnoli”, ha adempiuto al suo dovere principale, quello cioè di inoltrare alla Regione Toscana la deliberazione sulla nuova composizione per gli istituti superiori. Unanime, da parte di tutti i presenti, il dispiacere per la soluzione adottata con la perdita di autonomia del “Giovagnoli”. Così come è stata unanime la critica mossa per una tempistica del provvedimento che cade in piena fase dell’orientamento scolastico anche perché nell’ottobre scorso, durante i lavori della conferenza provinciale sul dimensionamento, non si erano registrati segnali in tal senso. “Ringrazio tutti i partecipanti alla conferenza zonale” ha commentato l’assessore Mario Menichella “che con i loro contributi hanno permesso di sviluppare un dibattito di spessore e di operare una scelta. Quanto avvenuto a carico del Giovagnoli non era inaspettato, ma di sicuro è stato anticipato. Per questo inoltreremo alla Regione Toscana una nota di critica per la tempistica adottata. Adesso siamo di fronte ad un nuovo polo scolastico. L’importante è lavorare ora tutti assieme per la conservazione delle specificità dei singoli istituti che compongono la nuova entità, promuovere adeguatamente le scuole e rassicurare le famiglie sulle offerte formative”.