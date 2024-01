Nardella: “Confronto positivo con i tifosi della Fiorentina”. Punto di incontro sul ‘Padovani’

Firenze, 19 gennaio 2024 – Ieri con i rappresentanti delle principali organizzazioni del tifo viola (ACCVC, ATF, SoloViola e alcuni rappresentanti della Curva Fiesole) "abbiamo fatto un incontro, e c'è stato un chiarimento positivo".

Lo ha detto il sindaco Dario Nardella a margine di un evento a Firenze, a proposito del confronto con la tifoseria della Fiorentina per parlare delle prospettive durante i lavori di restyling dello stadio Franchi. Nell’incontro durato circa due ore in via Cavour, nella sede della Città Metropolitana, il punto di incontro sembra stato trovato sul ‘Padovani’, struttura che ai tifosi della Fiorentina andrebbe bene durante i lavori di ammodernamento del Franchi.

Al momento è un’ipotesi, i lavori non sono ancora partiti. Ma se l’amministrazione comunale garantisse la certezza dei tempi di realizzazione, troverebbe una sponda nel tifo organizzato. I sostenitori gigliati non tollerano, e questa è una certezza, una trasferta permanente di due anni. Non sarebbe sostenibile.