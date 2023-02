Museo del Novecento: un anno di grandi appuntamenti

Sergio Risaliti, direttore del Museo del Novecento

Firenze, 11 febbraio 2023 - Contaminazione, sperimentazione, condivisione. E' la cifra del percorso espositivo del 2023 del Museo del Novecento, che dopo quattro anni di attività, 170 eventi e 65 mostre realizzate, è diventato insieme agli Uffizi e a Palazzo Strozzi il terzo polo culturale fiorentino.

La proposta di quest'anno si distingue per ricchezza e varietà, e la capacità di unire i grandi nomi internazionali con la valorizzazione dei nuovi artisti contemporanei: "Progetti di ampio respiro non possono essere portati avanti senza preparazione, autorevolezza e serietà scientifica - spiega il direttore del Museo Sergio Risaliti - Il 2023 si prospetta ricco di piacevoli sorprese per i visitatori e siamo felici che la nostra politica culturale sia condivisa dall'amministrazione e sostenuta da una rete di istituzioni pubbliche e private".

Il programma si apre il 17 febbraio con "Light, Gaze, Presence", il viaggio nell'universo pittorico dell'artista iraniano-americano Y.Z. Kami, che presenta in alcuni luoghi simbolo della città - Museo Novecento, Palazzo Vecchio, Museo degli Innocenti, Abbazia di San Miniato a Monte - una serie di opere esposte per la prima volta a Firenze: pittore dell'invisibilità, in grado di catturare la spiritualità che avvolge i corpi, Kami ritrae i volti di donne e uomini in primo piano, spesso con gli occhi chiusi e su sfondi neutri, immersi in una dimensione sospesa, lontana dalla nostra quotidianità.

E' un percorso inedito anche la mostra che vede accanto due giganti del XX secolo come Alberto Giacometti e Lucio Fontana: "Giacometti - Fontana: La ricerca dell'assoluto", al via dal 2 marzo al 4 giugno, è ospitata nella Sala dei Gigli e nella Sala delle Udienze di Palazzo Vecchio, in relazione con la "Giuditta" di Donatello; contestualmente, la monografica "Lucio Fontana. L'origine du monde" dedicherà due piani delle ex-Leopoldine alle sculture e ai disegni del maestro argentino, collegate idealmente alle opere dell'artista Luca Pozzi, celebre per le sue installazioni ispirate al mondo della fisica, della cosmologia multi-messaggera e dell'informatica. Saranno invece il Museo Stefano Bardini e il Museo Marino Marini ad ospitare dal 16 giugno al 18 settembre la personale dell'americana Rachel Fenstein, che racconta attraverso sculture e installazioni dalla forte carica espressiva il suo mondo immaginifico, fatto di rimandi alle fiabe e ai cartoon moderni quanto di riferimenti colti all'arte moderna e al barocco, alle religioni e alla letteratura.

Dal 22 settembre, il Museo del Novecento si apre per la prima volta alla fotografia con l'omaggio al classicismo di Robert Mapplethorpe, in un dialogo costante e suggestivo con alcune fotografie del tedesco Willelhm von Gloeden, provenienti dalla Fondazione Alinari. In occasione della Florence Art Week, il programma si chiude ad ottobre con un focus su due grandi protagoniste del panorama artistico internazionale: Cecily Brown, nota per le sue composizioni sospese tra armonia e disequilibrio formale, e Nathaniel Mary Quinn, che ritrae figure grottesche e mostruose mescolando una narrazione personale e autobiografica con immagini tratte da riviste, fumetti e fotografie ritrovate.

"È un risultato frutto lavoro del squadra che è il tratto distintivo dell’azione che intendiamo assieme portare avanti - sottolinea l'assessore alla cultura Alessia Bettini - Anche in vista della Florence Art Week 2023 che come l’anno scorso sarà in grado di catalizzare le migliori produzioni contemporanee grazie a una sempre più importante sinergia tra le realtà operanti a vario livello nella cultura cittadina”.