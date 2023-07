Musei: "Il pos non abita ancora qui". Sono 49 in Toscana quelli sprovvisti

Firenze, 30 luglio 2023 - Nell’era della tecnologia, dell’immediatezza, del tutto a portata di mano, pagare tramite pos a quanto pare non è così facile come sembra. Non si sta parlando di bar e tabacchi, quello è un altro tema, ma dei musei. Ebbene si, in alcuni luoghi della cultura italiana entra solo chi paga in contanti. Si tratta di quelli inseriti a cavallo tra il 2014 e il 2015, con la riforma dell’allora ministro Franceschini, all’interno del sistema museale nazionale e che per questo rispondono direttamente al ministero.

In Toscana, nello specifico, sono 49 quelli di proprietà statale, tra cui Palazzo Mozzi Bardini e Chiostro dello Scalzo a Firenze, Villa Guinigi e Palazzo Mansi a Lucca, Palazzo Taglieschi ad Arezzo, il Museo nazionale Etrusco a Siena e l’area archeologica di Vetulonia a Grosseto, giusto per fare qualche esempio.

Un patrimonio ricchissimo composto da pinacoteche, ville medicee, fortezze e quanto altro la nostra regione offre, che ogni anno, in questo periodo, vengono presi letteralmente d’assalto dai turisti, soprattutto stranieri. È in particolare a loro che va il pensiero. Abituati, nei loro paesi, a pagare praticamente tutto con la carta di credito, bancomat o addirittura direttamente con il cellulare, arrivano in Italia e non possono entrare in un museo senza prima aver prelevato. Il pos non è un’opzione. Per cercare di sopperire alla mancanza e cercare di agevolare i pagamenti online, ci sarebbe la possibilità di far accedere al portale pagoPa. Ma anche in questo caso ci sono limitazioni. Infatti si può pagare solo con l’identità digitale (Spid, Cie, EIDas per intendersi), un sistema che quindi non è facilmente fruibile da un turista straniero, soprattutto extraeuropeo.

Ma per una parte di questi musei il disagio è presto risolto. Alcuni, infatti, rientrano nei 17 istituti che con la riforma Sangiuliano passeranno dalle Direzioni Regionali all’autonomia. In Toscana sono il Museo archeologico nazionale di Firenze, le ville e residenze monumentali fiorentine; i musei nazionali di Pisa e di Lucca, i parchi archeologici della Maremma. Ma per tutti gli altri? Una speranza ancora c’è. "Abbiamo fatto un servizio diretto che può risolvere il problema senza dover ricorrere a nessun concessionario, quindi direttamente al ministero - ha spiegato il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi - È una delle prime questioni che risolveremo".