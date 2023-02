Multiutility Toscana, il cda si allarga a 11. Malumore dei sindaci: "Coinvolti? Macché"

Il presidente di Anci Toscana e sindaco di Prato Matteo Biffoni

Firenze, 25 febbraio 2023 - Prosegue il percorso per il decollo del ’colosso’ dei servizi pubblici. Ma non tutti tra coloro che fanno parte della neonata holding (dentro Alia) sono d’accordo con tempi e strategie. Se il vecchio cda di Alia vorrebbe accelerare, ci sono alcuni tra i ’proprietari’ della Multiutility (diversi sindaci Pd della provincia di Firenze) che chiedono maggior coinvolgimento anche in vista delle prossime nomine nelle società partecipate dalla Multiutility (Estra per esempio). Ieri sera, dopo la mattinata segnata dall’assemblea dei soci che ha dato il via libera all’aumento dei membri del nuovo cda, sono continuate le trattative per ricomporre l’unità della compagine istituzionale. Il malessere cova tra alcuni sindaci del Mugello e della Valdelsa. Perplessità da Scandicci, Sesto e dall’Empolese.

E allora via libera al nuovo cda e stop. Del resto si parlerà quando le acque saranno più calme. Salgono quindi a undici i membri del cda della Multiutility. Sono stati nominati Marco Baldassari (espressione di Pistoia; già presidente di Publiservizi), Filippo Sani (espressione di Empoli, già ad di Publiservizi), Francesca Panchetti (espressione di Firenze, manager gruppo Kering) e Francesca Calamai (espressione di Prato e dei Comuni della provincia). E poi ci sono gli amministratori storici che hanno partecipato alla nascita della Multiutility: il presidente di Publiacqua, Lorenzo Perra e il presidente di Cispel Toscana, Nicola Perini. I nuovi membri si uniscono, fino alla approvazione del bilancio 2022, al cda di Alia Spa dove siedono Nicola Ciolini (presidente), Claudio Toni (vice), Alberto Irace (ad), Vanessa De Feo e Francesca Vignolini. Il prossimo passo sarà l’aumento di capitale da 1,2 miliardi (come annunciato) per attrarre altri Comuni e azionisti in vista dello sbarco in Borsa.

Via libera al budget per i membri del cda: vengano confermati gli attuali emolumenti già riconosciuti ai singoli consiglieri di Alia (18mila euro all’anno) da estendere ai nuovi consiglieri nominati, oltre ad ulteriori 40mila euro annui per eventuali ulteriori deleghe e l’attività degli eventuali comitati. I soci hanno voluto mettere anche nero su bianco di "proporre all’assemblea il bilancio 2022 che consenta la massima distribuzione dei dividendi". Ed è stata espressa una precisa raccomandazione: "In relazione alle prime nomine delle società partecipate da Alia di primo e di secondo livello, si raccomanda al cda, pur nel rispetto delle proprie prerogative, di individuare figure che tengano conto della storia e della specificità delle varie aziende e che, oltre ad avere le qualità tecniche, abbiano specifiche sensibilità locali".