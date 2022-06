Asl in lutto, è morto Rodolfo Borghetti

Lido di Camaiore (Lucca), 5 giugno 2022 - È scomparso sabato mattina Rodolfo Borghetti, dirigente in pensione della formazione e dell'Urp della ex Asl 12 della Versilia. Rodolfo si è spento nella sua casa di Capriglia di Pietrasanta, sopraffatto da un male incurabile. Era in pensione ormai da diversi anni ma era sempre ricordato con stima e affetto da colleghi e cittadini per la sua lunga attività in Asl.

Nato nel 1950 a Pomarance da famiglia fiorentina, si era laureato in Sociologia a Trento. Si uniscono al dolore per la scomparsa la direzione dell'Azienda e i servizi ospedalieri e territoriali della Versilia, insieme in particolare ai suoi ex dirigenti, ai colleghi che hanno lavorato con lui e agli amici, che lo ricordano col suo sorriso e la sua grande costante disponibilità.

Maurizio Costanzo