Piombino (Livorno), 4 agosto 2021 - Un uomo di 77 anni è stato trovato morto nella sua abitazione a Piombino. Tra le ipotesi c'è anche quella dell'omicidio. La tragica scoperta è stata fatta nella mattina di mercoledì 4 agosto. Nicola Arduini, originario della Campania, era agli arresto domiciliari per droga da diversi mesi. Sarebbe stato trovato nella camera da letto. Inutile ogni tentativo di soccorso, l'uomo era già morto. Le indagini sono dei carabinieri, mentre nell'appartamento il medico legale svolge i rilievi sul corpo.

Droga, due persone ai domiciliari a Piombino

L'appartamento dove è stato trovato l'uomo è in via Cellini. Qui, nell'ottobre del 2020, nello stesso appartamento, i carabinieri avevano trovato mezzo chilo di droga. Per questo Arduini, arrestato, era stato poi messo ai domiciliari nello stesso appartamento. La presunta centrale di spaccio era stata smantellata dai carabinieri dopo che erano state viste uscire frettolosamente dal condominio un paio di persone che poi, ai controlli, erano stati trovati con dosi di cocaina addosso.