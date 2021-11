Perugia, 17 novembre 2021 - Prosegue con disperazione ma tanta tenacia la battaglia di Lena Dodaj, la madre di Maringleno, il carpentiere morto 10 anni fa a Narni in seguito ad un incidente sul lavoro. Oggi la donna ha consegnato agli Uffici della Procura di Perugia materiale e foto utili a far luce sulla tragica fine del figlio, che secondo Lena sarebbe stato vittima di un caso di malasanità.

La battaglia di una donna determinata

Lunedì la donna si era incatenata alla Fontana Maggiore, dove aveva esposto alcune foto che ritraevano il cadavere del giovane: nudo e con alcune fasciature. "Gettato in terra - racconta - in uno sgabuzzino dell'ospedale. Maringleno dopo la caduta dal tetto dell'azienda in cui lavorava era stato ricoverato al pronto soccorso di Terni. Sul corpo non fu fatta l'autopsia. Io l'ho rivisto morto dopo tre giorni, senza sapere quello che gli era accaduto. Chiedo alla Magistratura di far luce sui soccorsi e sulle cure prestate a mio figlio. Andrò avanti finché avrò le forze per sapere tutta la verità".

Riaprire le indagini

"Oggi - dice Lena - con la consegna delle carte alla Procura si è compiuta una tappa importante". Dopo aver presentato a novembre una denuncia-querela alla Procura di Terni con contestuale nuova richiesta di riaprire le indagini (già più volte archiviate) a carico del personale sanitario dell'ospedale Santa Maria di Terni, la donna ha intrapreso diverse azioni di protesta, compreso lo sciopero della fame, e ha scritto al Ministero della Giustizia.