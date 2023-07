Tragedia sulle Apuane, l’escursionista caduto per 50 metri era un arrampicatore esperto

Stazzema (Lucca), 16 luglio 2023 – Si era incamminato alle prime luci del mattino verso quel torrione che si staglia sulle Apuane. Il “panettone“ delle Alpi, così gli escursionisti chiamano il Procinto. Monte del comune di Stazzema “alto dal mare da seicento braccia. Di ruinose balze cinto intorno“, come l’Ariosto descrisse il suo inconfondibile profilo. Ed è lì, in cammino verso quella cuspide rocciosa feconda di erbe rare, che Spartaco Bellicioni, esperto arrampicatore originario di Orvieto ma residente alla Spezia, ha trovato la morte dopo un tragico volo di cinquanta metri.

Frequentava abitualmente il gruppo degli scalatori liguri del Muzzerone, falesia a picco sul mare tra Porto Venere e le Cinque Terre dalla cui cima, nelle giornate terse, lo sguardo può arrivare fino alla Corsica. Ma la passione per le vette lo ha portato spesso anche sui sentieri delle Apuane, fatti di roccia dura e di bagni di verde. Ed anche ieri mattina era partito di buon ora insieme ad un compagno di viaggio verso la valle di Seravezza. Bellicioni, sessantuno anni, stava percorrendo un tratto di sentiero che dalla foce dei Bimbi, come vengono identificate le guglie intorno al torrione, porta alla cintura del Procinto. Un’area dove la geologia si è sbizzarrita, "creando torrioni dalle forme stravaganti, grandi archi di roccia, lavagne gialle strapiombanti; il tutto immerso nel verde vivo del bosco" raccontano le guide.

Proprio su questa traccia classica dell’alpinismo apuano, con tratti di primo e secondo grado riservati a chi conosce bene le manovre di corda e attraversata da panorami incantati, è avvenuta la tragica caduta. Ed è stato il compagno di arrampicati di Bellicioni, che da qualche tempo era anche iscritto al Cai, a far scattare l’allarme.

La chiamata al centralino del 118 è arrivata alle 9.20, ed immediatamente una squadra del soccorso alpino di Querceta si è messa in moto per raggiungere gli scalatori. Un tecnico si è calato in volo dall’elisoccorso Pegaso, ma non ha potuto far altro che constatare il decesso di Bellicioni. Fatale, per lui, un trauma cranico.