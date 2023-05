Morti bianche in Toscana, sono 16 da gennaio 2023. Tre vittime in 15 giorni

Firenze, 13 maggio 2025 – Siamo alla sedicesima vittima sul lavoro in Toscana da inizio anno. Le ultime tre si sono verificate negli ultimi quindici giorni.

Cavatore muore sul lavoro, lascia tre figli

Il 27 aprile scorso ha perso la vita a San Gimignano un giovane di 31 anni, Francesco Mannozzi, travolto dal crollo di una parete. Il 2 maggio ucciso sul lavoro un operaio agricolo di 54 anni, Marco Meiattini, originario di Sinalunga, precipitato con un volo di sei metri nel vano montacarichi mentre spostava pancali all'interno del Castello di Monsanto, vicino a Barberino Tavarnelle, in provincia di Firenze.

L’ultima morte bianca sabato 13 maggio, attorno alle 8, quando Ugo Orsi, 55enne di Minucciano, è stato schiacciato da una grossa lastra di marmo in una cava lucchese. Una strage che sembra non arrestarsi più. Vista l'escalation dei gravi infortuni nel settore, i sindacati degli edili di Cgil, Cisl e Uil Toscana hanno proclamato per lunedì 15 maggio otto ore di sciopero in tutto il distretto del marmo apuo-versiliese.

Sono dunque 16 i morti sul lavoro nella regione da inizio 2023, sono stati 72 nel 2022, in aumento sul 2021, anno in cui ci sono stati 63 incidenti mortali. Secondo i dati Inail, al 31 marzo 2023 in Toscana si registrano 10.695 denunce di infortunio, mentre nel 2022 sono state complessivamente oltre 52.800 e quasi 42mila nel 2021. Il settore più critico, come dimostrano anche gli ultimi incidenti sul lavoro, resta quello dell'edilizia. Molti anche gli infortuni in itinere, ovvero quelli che avvengono nel tragitto casa lavoro e lavoro casa.