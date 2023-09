Morti dell’Archivio di Stato, riprese le udienze al tribunale di Arezzo

Arezzo, 28 settembre 2023 – A cinque anni di distanza dalla Tragedia all'Archivio di Stato e' ripreso il processo per le morti di Piero Bruni e Filippo Bagni, uccisi da una fuoriuscita di gas argon, incolore e inodore, che rese l'atmosfera priva di ossigeno. Conclusa l'audizione dei testi della pubblica accusa, rappresentata in aula dalla pm Laura Taddei, e' stato il turno dell'esame degli imputati. Primi a prendere parola i funzionari della Igea, societa' romana cui erano affidate le verifiche di sicurezza e i corsi di formazione. Non hanno invece parlato l'allora direttore Claudio Saviotti e la precedente, Antonella D'Agostino. Sono in tutto 11 le persone imputate. L'accusa e' quella di omicidio colposo plurimo