Morte psichiatra Capovani: alle 12 si fermano i colleghi in tutta Italia

Firenze, 24 aprile 2023 - Due minuti di silenzio e stop ad ogni attività clinico-assistenziale.

“Oggi alle 12 tutti gli operatori dei Dipartimenti di salute mentale in Italia osserveranno due minuti di silenzio e di completa interruzione di ogni attività clinico-assistenziale in ricordo di Barbara Capovani”, la psichiatra aggredita e uccisa a Pisa da un ex paziente che ora è in carcere con l'accusa di omicidio volontario premeditato. Lo rende noto la psichiatra Liliana Dell'Osso, presidente della Società italiana di psichiatria. Alla stessa ora psichiatri e operatori sanitari pisani si raduneranno davanti al reparto di Psichiatria sociale dell'ospedale Santa Chiara di Pisa per rendere omaggio alla collega uccisa.

“La dottoressa Barbara Capovani è stata uccisa sul lavoro. Una tragedia terribile, una perdita immensa. Servono interventi per la sicurezza di chi opera nei servizi sanitari e investimenti in un settore da anni definanziato come quello della salute mentale. Vogliamo un confronto coi decisori politici, occorre garantire diritto alla salute e diritto alla sicurezza”. Lo affermano in una nota Cgil Toscana, Fp Cgil Toscana e Fp Cgil Medici-Dirigenti Toscana aggiungendo che “tutta la Cgil è in lutto, nel rispetto del dolore delle persone che hanno amato Barbara Capovani”.

“Servono investimenti in un settore che è stato da anni definanziato come quello della salute mentale - proseguono i sindacati -: vanno ascoltate le professioniste e i professionisti che lavorano sul campo in estrema difficoltà e spesso in solitudine, serve maggiore coordinamento fra le strutture sanitarie, le prefetture e le questure”.

I colleghi della povera Capovani durante il sit-in fissato per oggi denunceranno anche i “commenti irripetibili comparsi sui social contro gli psichiatri e più in generale gli operatori sanitari”. E chiederanno “tutela” e di “invertire la rotta di una continua delegittimazione del ruolo e del servizio svolto dal personale sanitario”.

Intanto, la federazione degli Ordini dei medici dedicherà la Medaglia al merito della sanità pubblica alla psichiatra Barbara Capovani e ai 379 medici italiani vittime della pandemia di Covid-19. Lo scrive sul suo profilo Facebook il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Filippo Anelli. La cerimonia di consegna è prevista il 27 aprile al Quirinale.

“La morte di Barbara Capovani mi addolora profondamente, la violenza di cui è stata vittima è inaccettabile. Oggi è un giorno molto triste, ringrazio la famiglia per aver scelto di donare gli organi di Barbara e rivolgo a loro il mio personale e sentito cordoglio". È quanto dichiara il ministro della Salute, Orazio Schillaci. "La sicurezza di tutti gli operatori sanitari e socio-sanitari mi sta particolarmente a cuore ed è per me una priorità su cui mi sono impegnato da subito - prosegue il ministro -. Insieme al ministro Piantedosi abbiamo aperto posti di polizia negli ospedali, con il decreto legge 34 abbiamo inasprito le pene e disposto la procedibilità d'ufficio per chi aggredisce personale sanitario e sociosanitario. Abbiamo anche avviato una forte campagna di sensibilizzazione per ricreare un rapporto di fiducia tra paziente e medico, perché è importante che i cittadini siano consapevoli che portare un camice bianco significa assicurare supporto, cura, aiuto".

"La vicenda della dottoressa Capovani ci lascia tutti attoniti ma non deve farci sentire impotenti: sono pronto insieme a Ordini, Federazioni e Sindacati, anche nell'ambito dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza delle professioni sanitarie e sociosanitarie, a lavorare per individuare ogni altra strada percorribile e soluzioni utili a prevenire ogni genere di violenza e a garantire i massimi livelli di sicurezza per chi si prende cura della salute, fisica e mentale, dei cittadini", conclude Schillaci.

"Serve una seria riflessione. La psichiatria è da sempre la 'cenerentola' della medicina, la stessa legge Basaglia ha di fatto delegato agli psichiatri e alle famiglie la custodia dei pazienti. Sono passati esattamente 40 anni dalla chiusura dei manicomi ed è evidente che la gestione odierna delle persone affette da gravi patologie psichiatriche non funziona a dovere. Per questa ragione la Fondazione Brf chiede a gran voce che le principali cariche dello Stato, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro della Salute Orazio Schillaci in testa, istituiscano immediatamente un tavolo tecnico urgente per rispondere alle evidenti necessità di una riforma psichiatrica". Lo sottolinea Armando Piccinni, presidente Brain Research Foundation (Brf)-Istituto per la ricerca scientifica in Psichiatria e Neuroscienze. “Noi psichiatri - aggiunge, - abbiamo il triste record di aggressioni fisiche (34%), seguito a distanza dal personale dei pronto soccorso (20%). È evidente che c'è un problema che dev'essere affrontato e risolto".

“Esprimo profondo dolore e cordoglio ai familiari per la morte della collega psichiatra aggredita violentemente a Pisa. Non è il primo caso, ricordo la morte della collega psichiatra Paola Labriola a Bari per mano di un suo paziente, ma tanti altri casi di aggressione ai medici e agli operatori sanitari purtroppo passano sotto silenzio. Mi adopererò nella mia funzione parlamentare affinché nei documenti di valutazione dei rischi delle aziende sanitarie sia valutato il rischio aggressioni oggi sottovalutato”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia, Ignazio Zullo, capogruppo nella Commissione Sanità. (redm)

"Siamo pronti ad incontrare il ministro della Salute Schillaci anche nei prossimi giorni per confrontarci e trovare soluzioni contro la violenza ai danni dei medici e degli operatori sanitari, al di là del lavoro dell'Osservatorio". Così Filippo Anelli, presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei medici e chirurghi. “C’è un profondo sgomento e scoramento di fronte alla morte della collega Barbara Capovani. Un medico che svolgeva regolarmente la sua professione: è una sconfitta dell'intera società. Io penso che non si possa morire così e non si deve morire così soprattutto per chi fa questa professione che è dedicata ad alleviare le sofferenze”, aggiunge Anelli.