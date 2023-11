Montemurlo: Marta, nonna partigiana, ha compiuto 100 anni. Il primo pensiero, nella festa, va agli alluvionati

Montemurlo, 13 novembre 2023 – Ha compiuto 100 anni nei giorni scorsi (il 10 novembre per l’esattezza) Marta Lisetta Massai. Non senza difficoltà, a causa del maltempo e dell’allerta arancione, il sindaco Simone Calamai l'ha voluta raggiungere nella sua casa in via di Albiano a Montemurlo per esprimerle le felicitazioni di tutta l'amministrazione comunale per il raggiungimento dell'importante traguardo. Marta, quando ha visto arrivare il sindaco, si è commossa e il suo primo pensiero e le sue preghiere, da donna di fede qual è, sono andate alle vittime dell'alluvione, al sindaco stesso per il suo impegno speso nell'emergenza e ai volontari che stanno lavorando al ripristino del territorio.

Il sindaco Calamai le ha consegnato un omaggio floreale e la pergamena del Comune che celebra i cento anni. Marta Massai, a dispetto dei suoi cento anni, è una donna dinamica e molto presente. Fino a cinque mesi fa guidava la sua auto e ora, che non le hanno rinnovato la patente, le pesa molto non poter più avere la piena autonomia di spostamento.

La vita di Marta Massai è lunga è piena di ricordi, anche molto dolorosi. Nata a Prato, figlia di Brunetto Massai, maestro ramaio di piazza Mercatale, cavaliere del lavoro, a soli 19 anni sposa Silvano Nesti, il grande amore della sua vita. Dal 1992 vive a Montemurlo. I due giovani allo scoppio della Seconda guerra mondiale, come molte famiglie pratesi, lasciano il centro e sfollano a Galciana. Silvano intraprende la strada della Resistenza e anche Marta diventa una staffetta partigiana, mette a repentaglio la sua vita e porta i messaggi ai partigiani, nascosti nella canna della bicicletta. «Quando incontravo qualche soldato il cuore mi batteva forte», ricorda Marta. Nel 1944 nasce il suo primo figlio, Riccardo ed è durante i primi mesi di vita del bambino che accade un episodio che Marta ricorda ancora piangendo. Le SS arrivano nel casolare di campagna dove la famiglia Nesti è sfollata, cercano i partigiani. Mettono tutta la famiglia dei contadini e la stessa Marta al muro, poi prendono il figlioletto di pochi mesi e gli puntano la pistola alla tempia, intimando a Marta di rivelare il nascondiglio del marito partigiano.

Se oggi Riccardo è alla soglia degli ottant'anni, racconta Marta, è perché arrivò la notizia dell'arrivo degli americani e quindi i tedeschi si diedero alla fuga. Oggi Marta Massai ha una grande famiglia, qualche anno fa ha perso il marito, ma le restano i figli Riccardo e Patrizia, sei nipoti e otto pronipoti. Grande amante del mare e del nuoto, Marta è una donna di grande vitalità. «In questi giorni di grande preoccupazione e in mezzo a questo disastro che colpisce tutta Montemurlo , è stata una gioia poter festeggiare Marta Massai e conoscere la sua grande sensibilità, solidarietà e il suo spirito altruistico verso il prossimo e la nostra comunità. – conclude il sindaco Simone Calamai- Tutto questo mi fa intravedere un po' di luce ed è di conforto per ripartire. Grazie a Marta per le sue parole e per il suo sostegno».