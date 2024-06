Nasce il Monopoly Forte dei Marmi: viale dei Giardini lascia il posto alla Capannina

Forte dei Marmi (Lucca), 7 giugno 2024 – Arriva il Monopoly dedicato a Forte dei Marmi. Uno dei giochi più famosi al mondo sarà al centro di un grande evento esclusivo in programma sabato 15 giugno, dalle 19, in Versilia, al Remo Beach Club del Forte.

Un’edizione speciale che entrerà a far parte del circuito dei collezionisti. Il Monopoly Forte dei Marmi è stato ideato dall’imprenditore Michael Röthling che ha ottenuto dalla Hasbro, la casa editrice di giocattoli al mondo produttrice del Monopoly, la licenza per creare delle nuove versioni valorizzando il turismo Made in Italy e i suoi luoghi più iconici e famosi come Forte dei Marmi, Capri e Porto Cervo, valorizzando così le eccellenze italiane attraverso il gioco e la strategia finanziaria.

“Con questo gioco, casella dopo casella, si possono conoscere tutti i posti del cuore di Forte e giocando si può comprare persino tutto Forte dei Marmi” afferma lo stesso Michael Röthling parlando del suo Monopoly dedicato alla nota località toscana, “Giocando con questo noto passatempo si fanno conoscere le diverse realtà italiane in tutto il mondo”. Ed è così che nomi come Viale dei Giardini, Parco della Vittoria, o Vicolo Stretto, si trasformano nei luoghi più conosciuti di Forte in tutto il mondo come la Capannina. Partendo proprio da questo gioco e ispirandosi ad esso con l’evento Monopoly meets EddyGlaives si potranno ammirare delle straordinarie opere di artisti pop ispirate al famoso gioco Monopoly Forte dei Marmi.

Non solo opere d’arte, ci saranno anche delle riproduzioni in miniatura di Monopoly con le iconiche cabine da spiaggia di Forte dei Marmi.

Il progetto è nato perché Hasbro aveva già realizzato edizioni speciali del gioco per città come Milano o Roma e mi ha contattato proponendomi di realizzare un’edizione per Forte dei Marmi dove trascorro le mie estati e cui mi lega il ricordo di mio padre Dirk, mancato improvvisamente nel 2016”, racconta l’imprenditore, “il Monopoly Forte dei Marmi racconta la storia di questa rinomata località balneare, con turisti e residenti che possono giocare con le caselle di luoghi conosciuti come la tabaccheria storica, la farmacia, il bagno frequentato dai vip e l’hotel à la mode. L’idea di sostituire le strade iconiche del Monopoly con attività commerciali e brand di lusso che sono l’anima di una città mi è venuta passeggiando per Forte dei Marmi: immaginavo che alla gente potesse piacere, giocando, ritrovarsi nei luoghi del cuore che frequenta abitualmente”.