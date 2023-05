Monnalisa lancia la campagna pubblicitaria fatta con l’intelligenza artificiale

Arezzo, 17 maggio 2023 – Monnalisa lancia una advertising campaign, tra le prime realizzate nel settore del fashion, che unisce creatività e tecnologia Midjourney, algoritmo di intelligenza artificiale “text to image”, che permette di creare immagini inedite partendo da descrizioni testuali. Nella fase creativa, le componenti dello shooting tradizionale sono state arricchite da insoliti collegamenti e sperimentazioni, frutto di un “text to image” indirizzato dalla Direzione Creativa di Monnalisa.

L’utilizzo di elementi chiave, tipici del brand e del suo mondo valoriale, sottoposti alle nuove tecnologie “generative” ha consentito un risultato suggestivo, fatto di atmosfere oniriche e surrealistiche, una sorta di riedizione incantata del mondo dell’infanzia, sullo sfondo di collezione. Il nome della campagna, prodotta e con la collaborazione di Adiacent, è sia un rimando alla generazione Z per le quali sono pensate le collezioni, che un richiamo alle evidenti potenzialità delle nuove tecnologie, che hanno consentito, nello specifico, un immediato miglioramento nell’ efficienza dei processi e nell’impatto ambientale ed economico, rispetto agli shooting tradizionali. La campagna GENERATE sarà condivisa sui social ufficiali di Monnalisa, a partire dal lancio business to consumer, della prossima collezione Autunno Inverno, previsto entro gli inizi di giugno.