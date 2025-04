Arezzo, 15 aprile 2025 – Modifiche alla viabilità per l’incontro di calcio Sangiovannese – Livorno

In occasione dell’incontro di calcio tra le squadre Sangiovannese 1927 e U.S. Livorno 1915, valevole per il campionato di serie D – girone E, in programma giovedì 17 aprile alle 15 allo stadio Virgilio Fedini, il Comune di San Giovanni Valdarno comunica che sono previste modifiche temporanee alla viabilità.

A seguito del tavolo tecnico svoltosi il 14 aprile presso la Questura di Arezzo, e in vista dell’arrivo di un consistente numero di tifosi ospiti, è stata disposta, tramite ordinanza, la chiusura temporanea del tratto urbano della ex S.R. 69 compreso tra la rotatoria di ponte Ipazia e la rotatoria di Sant’Andrea. Una parte di strada, nello specifico il tratto compreso tra ponte Ipazia e lo stadio comunale, sarà riservata al parcheggio dei tifosi ospiti.

Per garantire lo svolgimento in sicurezza dell’evento sportivo, dalle 13 alle ore 18 (e comunque fino al completo deflusso dei tifosi) sarà attivo il divieto di transito e sosta per tutti i veicoli lungo il tratto della ex S.R. 69 cha va dal ponte Pertini all’incrocio con via dell’Innovazione. Inoltre, dalle 12 alle ore 18 sarà in vigore il divieto di sosta in via Bolzano, nel tratto compreso tra via Masini e la ex S.R. 69. I veicoli in sosta saranno rimossi con carro attrezzi e le relative spese saranno a carico dei trasgressori.

Per i veicoli in transito nella direzione sud-nord (Arezzo-Firenze), l’itinerario alternativo prevede, a partire dalla rotatoria di ponte Ipazia, il transito da viale Gramsci, rotatoria via Peruzzi, via dell’Energia e via dell’Innovazione fino alla rotatoria di Sant’Andrea. Il percorso è naturalmente valido anche in direzione opposta.

Gli agenti della polizia municipale e gli appartenenti agli organi di polizia stradale garantiranno l’applicazione dell’ordinanza, facendo rispettare gli obblighi e le limitazioni previste. Le eventuali violazioni saranno sanzionate secondo quanto disposto dal codice della strada.

Il Comune invita la cittadinanza alla massima collaborazione, raccomandando di pianificare in anticipo gli spostamenti per la giornata di giovedì 17 aprile.