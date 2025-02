Arezzo, 21 febbraio 2025 – Modifiche alla circolazione e alla sosta dei Veicoli in occasione della partita di calcio Montevarchi-Livorno

In vista della partita di calcio Montevarchi – Livorno, che si terrà domenica 23 febbraio, presso lo stadio comunale “Brilli Peri”, si comunicano ai cittadini importanti modifiche alla circolazione e alla sosta dei veicoli nelle zone limitrofe, stabilite con ordinanza n. 52/2025, a seguito del tavolo tecnico tenutosi in Questura.

Le modifiche alla viabilità entreranno in vigore dalle ore 12.00 alle ore 19.00 di domenica 23 febbraio. In particolare, sarà vietato il transito e la sosta in piazzale S. Allende e nelle vie adiacenti allo stadio “Brilli Peri”, ad eccezione delle auto al seguito dei tifosi delle due squadre di calcio.

Le strade interessate dalle limitazioni sono:

Divieto di transito e di sosta in Via Gramsci (tra l'intersezione con via Martiri della Libertà e il numero civico 53), Via Martiri della Libertà e Via Unità d’Italia (tra l'intersezione con via Martiri della Libertà e piazzale S. Allende)

Divieto di transito nell’intero tratto di Via B. Buozzi e Via Don Minzoni

Inoltre, sarà vietata la circolazione nelle due corsie di scorrimento del parcheggio di piazza S. Allende. I veicoli che percorreranno via Ruini, con direzione di marcia verso P.za Allende, all'intersezione con via E. Rossi, dovranno obbligatoriamente svoltare a sinistra. All’intersezione di via E. Rossi con via Ruini, i veicoli dovranno obbligatoriamente svoltare a destra, mentre quelli in via B. Latini, diretti verso piazza S. Allende, dovranno anch'essi svoltare a destra.

Si avvisa inoltre la cittadinanza che, in caso di necessità, gli agenti di polizia potrebbero apportare ulteriori modifiche alle limitazioni della circolazione e della sosta, indicate attraverso apposita segnaletica temporanea