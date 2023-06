Arezzo, 16 giugno 2023 – Modifiche alla circolazione da lunedì 19 giugno

Lavori stradali da lunedì 19 giugno: fino a venerdì 23 giugno scatta il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso in via di Castelsecco nel tratto che va dall’entrata dello stadio di atletica al civico 8/E e lungo il tratto della S.P. 21 di Pescaiola in località Indicatore nel tratto che va dal km 0+300 al km 0+400. Orari 8,30 – 17,30.

Da mercoledì 21 giugno e fino a venerdì 30 giugno scattano analogo senso unico alternato sempre dalle 8,30 alle 17,30 alla Chiassa Superiore località Guarniente nel tratto di intersezione che conduce ai civici 135-136 per una lunghezza di 20 metri e la chiusura al transito di via Salvadori dall’intersezione con viale Leonardo da Vinci a quella con via Ippolito Nievo. Orari 8,30 – 13 e 14,30 – 18,30. Il tratto in questione diventa a doppio senso di circolazione consentita ai soli residenti per i quali l’uscita e l’entrata sarà possibile solo da via Ippolito Nievo.