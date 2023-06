Modifiche a traffico e sosta da martedì 13 giugno

Arezzo, 12 giugno 2023 – I lavori al palazzetto di San Lorentino comporteranno da martedì 13 fino a martedì 20 giugno il restringimento della carreggiata e il divieto di sosta con rimozione nel tratto di via Garibaldi che va dal civico 198 all’intersezione con vicolo del Fanale dalle 8,30 alle 18.

Sempre da martedì 13 e fino a venerdì 23 giugno, lavori di scavo determineranno il divieto per i pedoni di utilizzare il tratto di marciapiede di via Pier Ludovico Occhini compreso fra i civici 39 e 41 loco. Orario 8,30 – 17,30. Fra i civici 38 e 44 è previsto invece il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso.

A seguito dei lavori di ripristino del mando di asfalto, da mercoledì 14 a venerdì 16 giugno scatta il divieto di sosta con rimozione in largo Benadir dall’ingresso della caserma della Guardia di Finanza a via Ghibellina, in via Vittorio Fossombroni tra i civici 11 e 12 e in via Bologna dal civico 6 per una lunghezza di 20 metri. Attenzione sia in via Fossombroni che in via Bologna anche al senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso. Orari 8,30 – 17,30.